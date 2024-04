Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Targoviște, in varsta de 46 de ani, a fost arestat preventiv 30 de zile, dupa ce a furat mai multe produse cosmetice dintr-un supermarket, dar și un aparat de fotografiat din secția de Medicina Legala a Spitalului Județean de Urgența din Targoviște. „La data de 6 aprilie a.c., in urma…

- Un barbat a fost arestat preventiv dupa ce și-a strangulat mama, in varsta de 88 de ani. El a sunat la 112 anuntand ca mama sa a murit. Crima a avut loc in urma cu doua saptamani, insa anchetatorii l-au pus sub acuzare pe barbat abia dupa ce necropsia a aratat ca moartea femeii a fost una violenta.…

- Un adolescent de 17 ani, din Targoviște, a ajuns dupa gratii pentru comiterea infracțiunilor de vatamare corporala și razbunarea pentru ajutorul acordat justiției. Tanarul a fost arestat preventiv dupa ce a injunghiat un barbat cu un briceag, in zona abdomenului, pe o strada din municipiu. Totodata,…

- Un barbat din Galati a fost arestat preventiv, fiind cercetat pentru furt calificat, distrugere prin incendiere si violare de domiciliu, dupa ce a sustras bunuri din patru case ale caror proprietari erau plecati din tara si apoi le-a dat foc, informeaza IPJ Galati. Sectia 6 Politie Rurala Tecuci a fost…

- Polițiștii de la Secția nr. 2 Poliție Rurala Breasta au reținut joi, pentru 24 de ore, un tanar de 21 de ani, din comuna Sopot, pentru furt calificat, in forma continuata. In noaptea de 8 spre 9 februarie, politistii au fost sesizati de o femeie din Sopot ca persoane necunoscute ar fi intrat in casa…

- Ieri, 5 februarie 2024, in jurul orei 14.00, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizata de catre reprezentantul unui magazin din municipiu, cu privire la faptul ca doua persoane au sustras, de pe rafturile magazinului, produse cosmetice in valoare de 164 de lei. Polițiștii din patrula de siguranța…

