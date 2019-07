Panică într-un avion pe ruta Cluj - Constanța. Piloții au aterizat de urgență A fost panica intr-un avion cu peste 160 de pasageri la bord, susține Romania TV. Aeronava care a decolat din Cluj-Napoca a avut o defecțiue tehnica, iar piloții au anunțat turnul de control și a fost nevoit sa se intoarca pe aeroport. Avionul a aterizat in siguranța, iar pasagerii au rasuflat ușurați cand au ajuns cu bine la sol. Cursa era programata pe ruta Cluj-Napoca - Constanța. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

