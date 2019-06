(P) Cum alegi echipamentele și obiectele sanitare pentru noua ta baie Renovarea baii poate parea un proiect destul de dificil, dar nu te speria. Daca te informezi corespunzator și iți faci un plan eficient, vei reuși sa iți amenajezi și echipezi baia in timp record, cu minimum de efort. Detaliile estetice sunt importante cand alegi obiectele sanitare și mobilierul pentru baie, insa aspectul cel mai important de care trebuie sa ții cont este calitatea produselor pe care le cumperi. In plus, trebuie sa te asiguri ca fiecare piesa se potrivește in context, ca dimensiune, stil, funcționalitate și specificații tehnice. Daca urmeaza sa iți renovezi baia, citește sfaturile… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi elevi de 18 si 19 ani, din Galati, au fost retinuti de procurori, sambata, pe baza de ordonanta, fiind suspecti in cazul barbatului injunghiat mortal pe strada in noaptea de joi spre vineri potrivit Agerpres. Potrivit anchetatorilor, cei doi au fost identificati, vineri, au fost audiati,…

- Somnul este unul dintre cele mai importante lucruri pentru sanatatea ta, insa felul in care dormi poate determina calitatea lui. Salteaua de pat este, de multe ori responsabila de cum te trezești dimineața: relaxata, destinsa, gata sa incepi o noua zi, sau cu dureri in tot corpul și mai obosita decat…

- Se pare ca aparatul de zbor prabușit la Nehoiu zbura la o altitudine de 2.000 de metri, lucru care ar fi putut duce la prabusirea aeronavei si asta pentru ca in zona muntoasa era in vigoare un cod portocaliu de vant puternic. Potrivit meteorologilor, in momentul in care avionul a traversat muntii, rafalele…

- Continua cautarile in cazul Valentinei, fetita de sase ani din judetul Maramures, care a disparut in urma cu trei zile. Sute de oameni, politisti, pompieri, jandarmi si localnici verifica zona metru cu metru

- Trupul neinsufletit al lui Razvan Ciobanu va fi ridicat azi de la morga de rude. Intre timp, medicii legisti urmeaza sa stabileasca din ce cauze a murit creatorul de moda. Razvan Ciobanu si-a pierdut viata intr-un accident teribil petrecut in judetul Constanta. Autoturismul de lux pe care il conducea…

- Apar primele ipoteze in cazul morții creatorului de moda Razvan Ciobanu. Acesta s-a stins din viața in aceasta dimineața, langa Constanța, in urma unui accident rutier.Citește și: Ion Caramitru, dezvaluire FARA PRECEDENT despre Andrei Caramitru! A spus TOTUL despre bani Primele piste…

- Vine caldura! Ia-ti cat mai repede un aparat de aer conditionat si contacteaza-ne pentru a-ti oferi cele mai bune servicii de instalare aer conditionat si montaj aer conditionat profesional, fara griji de mizerie in casa sau mult praf. Profita de cele mai mici preturi alegandu-ne pe noi si sigur veti…

- Alegerea obiectelor sanitare si a accesoriilor pentru baie nu este o misiune usoara, dintr-un simplu motiv: le utilizam zilnic. Despre cum alegi un cap de dus, din toata aceasta varietate, cum recunosti un produs durabil si calitativ, afla mai multe chiar acum. Si daca le utilizam zilnic, atunci calitatea…