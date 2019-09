"Zilele Guvernului Dancila sunt numarate. Motiunea de cenzura intra in linie dreapta. In cursul acestei saptamani vom finaliza toate discutiile cu toate formatiunile politice si grupurile parlamentare care sunt implicate in efortul de a pune punct acestei guvernari catastrofale pentru Romania. Mi-am informat colegii privind stadiul discutiilor. Ne-am propus ca obiectiv sa strangem toate semnaturile in cursul acestei saptamani si sa stabilim in cursul acestei saptamani data la care depunem motiunea de cenzura si, in functie de data la care vom depune motiunea de cenzura, data la care se va dezbate…