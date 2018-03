Stiri pe aceeasi tema

- Consumul de energie electrica a crescut in loc sa scada sambata seara, in momentul de debut al proiectului „Ora Pamantului”, respectiv la ora 20.30, fata de intervalul orar imediat anterior, reiese din datele afisate pe site-ul Transelectrica. Dar dupa ora 20.45 consumul a inceput sa scada.

- Peste 40% din productia de energie a Romaniei din acest moment este asigurata de Hidroelectrica, cel mai important producator de energie din sistemul energetic local in functie de capacitatea instalata. Carbunii asigura aproape 22% din productia de energie, centralele pe gaze si centrala…

- Consumul de energie electrica al populatiei a scazut cu 10%, iar iluminatul public, cu 3,5%. Totodata, productia nationala de electricitate a scazut si ea, cu 7%. Cel mai mare recul s-a inregistrat in ceea ce priveste energia electrica generata de turbinele eoliene, respectiv 15,7%. Productia…

- Intreaga retea electrica europeana se confrunta cu o scadere de frecventa, aparuta inca de la jumatatea lunii ianuarie, potrivit unui comunicat de presa al ENTSO-E , Asociatia Europeana a operatorilor sistemelor de transport si sistem din 25 de state din Europa. Asociatia a ajuns chiar sa solicite…

- Consumul a crescut in ianuarie cu 11,1% fata de ian. 2017, avansul fiind sustinut de toate cele trei segmente, dar mai ales de bunuri nealimentare. Romanii au cumparat mai multe haine si cosmetice, si-au innoit electrocasnicele si mobila semn ca exista incredere in economie. Ianuarie 2018…

- In luna ianuarie 2018, volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) fata de luna precedenta a scazut atat ca serie bruta cu 25,3% cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate…

- Frigul a determinat, miercuri, un consum de curent electric peste cota de atentie de 10.000 MWh, arata datele Transelectrica, iar preturile pentru orele de varf de consum (9.00-10.00 si 18.00-20.00) pentru ziua de 1 martie sunt la peste 400 de lei/MWh, arata cotatiile bursei de energie OPCOM.

- De exemplu, la ora 16:00 consumul inrergistrat in acel interval orar era cu 20% mai mare fata de cel inregistrat cu 24 de ore inainte. „Nu avem probleme, dar iarna abia a inceput“, spune Corina Popescu, presedintele directoratului Transelectrica, transportatorul national de energie care are rolul…

- ♦ Intr-un an cu o crestere economica de 7%, nicio companie din indicele de referinta BET nu a avut pierderi, iar singurele diminuari ale rezultatelor nete au fost inregistrate in cazul a trei emitenti: Banca Transilvania, Transelectrica si Electrica. Cele 13 companii din struc­tura…

- Consumul de energie electrica al Romaniei a depasit ieri, la ora pranzului, nivelul de 9.500 de MW, fiind aproape de cel istoric inregistrat in luna ianuarie 2017, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national, postate pe site-ul Transelectrica, preluate de Agerpres. Astfel, consumul…

- In ciuda faptului ca, odata cu venirea gerului, au crescut considerabil atat consumul de electricitate, cat si pretul Mwh la bursa, specialistii in energie consultati de Ziare.com sustin ca n-avem niciun motiv de ingrijorare. La acest moment, nimic nu indica faptul ca facturile de electricitate ale…

- Confruntati cu primul val de ger serios din aceasta iarna, romanii au consumat mai multa energie electrica, nivelul fiind apropiat de cel istoric inregistrat in luna ianuarie 2017, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national, postate pe site-ul Transelectrica. Consumul de…

- In aceasta dimineata, consumul de energie electrica a depasit 9.500 MW, cel mai mare din acest an, pe fondul temperaturilor scazute, fiind aproape de cel istoric inregistrat in luna ianuarie 2017. Dat fiind aportul semnificativ al turbinelor eoliene, chiar si acest consum, Romania este exportator de…

- Consumul de energie electrica a ajuns luni la pranz la circa 9.500 de MW, conform Transelectrica, valoarea fiind apropiata de consumurile record de la inceptul anului trecut, care au stabilit maximul istoric la 9.750 MW.

- Pe piața pentru ziua urmatoare (PZU), prețul din Romania a scazut, incepand cu ora 21, sub 1 euro/MWh, in intervalul orar 22-24, la 0,21 euro/MWh. In același interval orar, pe piețele din Ungaria, Slovacia și Cehia, un MWh era tranzacționat cu aproximativ 45 euro, un preț de peste 200 de ori mai mare…

- Consumul de energie electrica se apropia luni dimineața de 11.000 MWh, ca urmare a codului portocaliu de ger care va dura in unele județe pana joi. Complexul Energetic Oltenia lucreaza cu 9 grupuri și are alte doua pregatite pentru pornir...

- In Islanda exista o crestere exponentiala a numarul de mineri de bitcoin care consuma o mare parte din resursele de energie ale tarii, a transmis un purtator de cuvant al HS Orka, cea mai mare firma din acest sector din Islanda, potrivit BBC. Anul acesta, consumul de energie al centrelor…

- ♦ Compania este la a doua pierdere trimestriala consecutiva ♦ Marja de profit a companiei a ajuns la 0,9%, fata de 10% in 2016 ♦ Veniturile totale au urcat cu 12% la 3 mld. lei ♦ Dupa publicarea rezultatelor, rulajul cu actiuni TEL a fost cel mai ridicat din toamna anului trecut ♦ „In…

- Compania nationala de transport al energiei electrice Transelectrica a inregistrat pe 2017 un profit preliminar de circa 26 de milioane de lei, in scadere cu aproximativ 90% fata de anul 2016. Potrivit unui comunicat al companiei, rezultatul slab a fost influentat de reducerea tarifului de transport…

- Consumul national de energie electrica a consemnat anul trecut o scadere usoara, de 0,4%, ajungand la 54,62 miliarde kWh, in conditiile in care iluminatul public a consemnat o scadere de 7%, iar consumul populatiei s-a redus cu 5,1%, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica…

- In anul 2017, resursele de energie primara au crescut cu 3,3%, iar cele de energie electrica au scazut cu 3,4% fata de anul 2016. Consumul final de energie electrica a fost cu 0,4% mai mic, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Principalele resurse de…

- Productia realizata in decembrie de parcul eolian CEZ, ar fi putut asigura energia verde pentru cinci orase, respectiv 46 000 de case, pentru un an de zile. In acest ritm, toate casele romanilor ar putea utiliza preponderent energie verde.

- Nuclearelectrica, Hidroelectrica, Complexul Energetic Oltenia si Transelectrica, patru companii cheie pentru sistemul energetic local, vor fi reprezentate la cel mai inalt nivel la ZF Power Summit "18, unul dintre cele mai importante even...

- Cerealele integrale, ouale, legumele verzi, dar si anumite fructe sunt o sursa de energie si sunt recomandate de medici a fi consumate la micul dejun. Cerealele integrale sunt o foarte buna sursa de energie. „Cerealele integrale sunt una dintre cele mai bune surse de energie.…

- Cantitatile contractate pentru livrare in 2017 pe pietele de energie electrica administrate de OPCOM totalizeaza 99 TWh, arata datele transmise joi de filiala Transelectrica. In primele 11 luni din 2017, productia totala de energie a Romaniei a fost de 61,1 TWh, potrivit datelor oficiale.Un…

- Iarna blanda nu se resimte si in facturile la caldura. Cel putin nu pentru abonatii CET Hidrocarburi Arad, care au aflat cu uimire, zilele trecute, ca pentru consumul de energie termica din luna decembrie au de platit mai mult decat anul trecut cu 10 – 15 la suta, chiar daca a fost o luna cu…

- Mai multi investitori si start-up-uri aleg sa isi faca intrarea pe piata criptomonedelor prin intermediul minatului, insa aceasta varianta presupune un capital de start foarte mare, incat minatul consuma o cantitate foarte mare de curent electric. Minerii sunt cei care, prin intermediul…

- Consumul de energie traditionala si cel de energie regenerabila vor ajunge la egalitate in Europa, cu douazeci de ani inaintea SUA, se arata intr-un studiu realizat de EY. Potrivit acestuia in Romania se asteapta o clarificare a sistemului de integrare a capacitatilor de productie „personale”.

- Se estimeaza ca, pâna în anul 2022 în Europa si 2021 în Oceania, costurile de generare si stocare autonoma a energiei vor fi similare cu costul de achizitie a energiei de la un furnizor, se arata în noul studiu realizat de EY. Rezultatele studiului arata ca pietele…

- Consumul de bauturi alcoolice a scazut in Rusia cu 80% in ultimii 5-7 ani, a declarat marti ministrul rus al sanatatii, Veronika Skvortova, care a subliniat progresele facute in combaterea alcoolismului, informeaza agentia EFE.

- Consumul de energie electrica, supravegheat de Transelectrica, a crescut luni la peste 9.000 MWh, dupa ce in zilele anterioare fusese mai mic de 8.500 MWh. Sursele carbune si hidro reprezinta peste jumatate din productie, importurile reprezinta mai putin de 6%.

- Consumul national de energie electrica a depasit luni dimineata plafonul de 9.000 de MW, fata de 8.000 - 8.500 de MW, cat a fost pana acum de la inceputul iernii, iar importul de energie echivaleaza cu 10% din cererea interna, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national in timp…

- In perioada 1.I.-30.XI.2017, resursele de energie primara au crescut cu 4,0%, iar cele de energie electrica au scazut fața de aceeași perioada a anului precedent cu 3,2%, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica. Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I.-30.XI.2017,…

- In perioada ianuarie-noiembrie 2017, resursele de energie primara au crescut cu 4,0%, iar cele de energie electrica au scazut fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 3,2% si consumul de electricitate a scazut cu 0,3%, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).…

- ♦ Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a redus in partea a doua a lui 2017 presiunea pe contribuabili, activitatea antifrauda fiscala fiind sensibil mai redusa decat in anul precedent. In T3 2017, comparativ cu T3 2016, numarul de controale efectuate de agentie s-a redus…

- Consumul brut de energie al tarii va creste in urmatoarea saptamana, ajungand ca, pe 10 ianuarie, sa depaseasca 9.800 de MW, adica aproape de recordul absolut de 10.000 de MW atins in urma cu un an, potrivit unor documente ale Transelectrica.

- Consumul final de energie al țarii va fi in creștere anul acesta cu 2,8% comparativ cu 2017, și va ajunge la valoarea de 23,8 milioane de tone echivalent petrol (tep), potrivit ultimelor estimari ale Comisiei Naționale de Prognoza (CNP). Consum...

- În urma cu mai bine de 20 de ani, apa potabila distribuita clujenilor era aproape de 100 de milioane de metri cubi anual. Mai exact, 99.296.000 de metri cubi. Din anul 1995 și pâna în 2016, distribuția apei potabile a scazut de aproape de trei ori. Astfel, în 2016, s-a înregistrat…

- Astfel, in 2017, consumul total de energie al tarii este estimat la 23,1 milioane de tone echivalent petrol (tep), in crestere cu 3,8% fata de anul trecut. In 2018, valoarea indicatorului va consemna o crestere de 2,8%, pana la 23,8 milioane tep.In anii 2019 si 2020, consumul de energie…

- Consumul final de energie al Romaniei va fi in crestere in urmatorii patru ani, cu salturi anuale de peste 2,5%, in timp ce importurile vor fi din ce in ce mai mici, se arata in Prognoza Echilibrului Energetic, publicata de Comisia Nationala de Prognoza (CNP). Astfel, in 2017, consumul…

- Cantitatea de energie electrica tranzactionata pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU) a scazut in noiembrie cu 4,68% fata de luna anterioara, la 1,815 milioane MWh, valoarea tranzactiilor fiind de 482,313 milioane lei, cu 16,49% mai mare, conform datelor centralizate de OPCOM, operatorul pietei de energie,…