Stiri pe aceeasi tema

- ORA DE IARNA 2018. Romania se pregateste pentru trecerea la ora de iarna. Astfel, in noaptea dintre 28 si 29 octombrie ceasurile se vor da cu o ora inapoi, ora 04:00 devenind ora 03:00. Romanii se vor bucura astfel de o ora in plus de somn, iar ziua de 29 octombrie va fi cea mai lunga zi din an.…

- ORA DE IARNA 2018, duminica 28 octombrie 2018. In ultima duminica din luna octombrie, adica in data de 28 octombrie, Romania trece la ora de iarna, astfel ora 4:00 va deveni ora 3:00. Comisia Europeana a propus in septembrie renuntarea la schimbarea orei in Europa din 2019, oferind statelor…

- Comisia Europeana a propus recent ca, din 2019, sa se renunte la schimbarea sezoniera a orei in Europa. Statele membre au libertatea de a decide o data pentru totdeauna daca doresc sa aplice in mod permanent ora de vara sau de iarna.

- Trecerea la ora de iarna 2018 se face in noaptea dintre 28 octombrie si 29 octombrie 2018 (sambata spre duminca), schimbarea orei facandu-se astfel incat ora 4:00 a diminetii de 29 octombrie 2018 devine ora 3:00. Tot mai aproape de renunțarea la ora de vara in Europa. De ce nu mai vor oamenii sa dea…

- Comisia Europeana a propus, miercuri, sa se renunțe la schimbarea sezoniera a orei în Europa în 2019, iar statele membre pot decide dacp doresc sa aplice în mod permanent ora de vara sau de iarna. România poate decide ce pe model vrea sa mearga…

- Comisia Europeana a propus, miercuri, renuntarea la schimbarea sezoniera a orei in Europa in 2019, oferind statelor membre libertatea de a decide odata pentru totdeauna daca doresc sa aplice in mod permanent ora de vara sau de iarna. In discursul sau privind starea Uniunii, presedintele Jean-Claude…

- Stacheta pentru statele membre ale Uniunii Europene din Europa de Est care vor sa adere la moneda euro a fost ridicata putin mai sus, transmite Bloomberg. Daca Bulgaria indeplineste toate criteriile nominale pentru aderare la ERM-2, in cazul Romaniei, planurile de aderare nu sunt la fel de inaintate.…

- Grupul german Volkswagen a reparat milioane de vehicule implicate in scandalul manipularii emisiilor poluante, dar trebuie sa faca mai mult pentru a-i multumi pe clienti, a anuntat luni Comisia Europeana, transmite AFP, informeaza AGERPRES . Volkswagen a recunoscut ca, in perioada 2005 – 2015, a echipat…