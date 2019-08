Operațiune de salvare a unui parapantist, la Râpa Roșie. A fost solicitat si elicopterul SMURD Garda Sebeș intervine, sambata, in jurul orei 15.00, in sprijinul unui echipaj al Ambulanței, pentru transportul unei victime cazute intr-o zona greu accesibila. la Rapa Roș. Este vorba de un parapantist, de 49 de ani, care a alunecat intr-o rapa de aproximativ 10 metri. Din primele informații, omul este conștient și nu ar prezenta fracture. A fost solicitat si elicopterul SMURD, transmite ISU Alba. Post-ul Operațiune de salvare a unui parapantist, la Rapa Roșie. A fost solicitat si elicopterul SMURD apare prima data in ProAlba . Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

