- „Nu s-a discutat absolut nimic despre liste, nici macar cu o singura persoana. Probabil, sunt persoane care iși doresc sa candideze, dar asta nu inseamna ca partidul a luat vreo decizie", a declarat Lia Olguța Vasilescu, marți seara, la TVR 1, in cadrul emisiunii „Romania9", moderata de Ionuț Cristache.…

- Dan Barna a explicat ca intențineaza sa creeze o alianța politica a forțelor de dreapta din Romania. "Vom ști la sfarșitul acestei luni daca vom avea alianța cu Plus și obiectivul discuțiilor pe care le avem in prezent este o alianța pana in 2020. Tot ce facem pana atunci, inclusiv europarlamentarele,…

- "Faptul ca Olguta Vasilescu nu a fost numita ministrul Transporturilor este o situatie care ii convine de minune lui Liviu Dragnea. Explic putin. Olguta Vasilescu, dincolo de simpatiile si antipatiile dintre mine si ea, face parte din categoria liderilor PSD cu o imagine buna. Liviu Dragnea nu suporta…

- Sociologul Marius Pieleanu a prezentat, luni seara, la Romania TV, in emisiunea lui Victor Ciutacu, datele unor sondaje de opinie realizate de Avangarde referitoare la alegerile prezidențiale de la sfarșitul anului.Conform cifrelor pe partide, fara a nominaliza persoane, un eventual candidat…

- Potrivit fostului ministru al Muncii, Klaus Iohannis ignora decizia CCR. „Azi avem dovada ca presedintele nu da doi bani pe decizia CCR. (...) Discutam de un stat de drept si despre aplicarea legilor”, a mai spus Vasilescu. "Care sunt motivele pentru care noi nu putem face parte din…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, duminica, la sedinta Consiliului National al PSD ca ALDE este ”un partener corect, un partener loial” pentru social-democrati si considera ca cele doua partide pot sa castige alegerile prezidentiale si sa-l invinga pe Klaus Iohannis

- Comisarul european Corina Crețu a facut noi declarații in care iși exprima supararea pe guvernul Romaniei, chestiune comentata luni seara de invitații lui Ionuț Cristache, in emisiunea Romania 9, de la TVR 1.