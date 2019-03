Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti va infrunta pe Metz in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, in prima jumatate a lunii aprilie. Mansa tur se va disputa in Romania, in timp ce returul va avea loc in Franta.Campioana Romaniei a terminat pe locul patru in grupa principala doi, dupa ce FTC Rail Cargo a invins…

- CSM București va juca in sferturile de finala ale Ligii Campionilor cu Metz Handball, dupa ce romancele au terminat grupa a II-a principala pe locul 4. Astfel, „tigroaicele" se vor duela cu liderul grupei I. In grupa a II-a, CSM București a fost depașita in lupta pentru locul 3 de FTC Budapesta, dupa…

- CSM Bucuresti a terminat la egalitate cu formatia germana Thuringer HC, 23-23 (14-8), vineri, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Capitala, in ultimul sau meci din Grupa principala 2 a Ligii...

- Campioana Romaniei la handbal feminin, CSM Bucuresti, a incheiat grupa a II-a a Ligii Campionilor cu un rezultat de egalitate, inregistrat vineri, pe teren propriu, cu formatia germana Thuringer HC, cea mai slaba echipa din grupa, scor 23-23 (14-8). CSM era calificata in sferturile de finala anterior…

- Campioana Romaniei la handbal feminin, CSM Bucuresti, a invins duminica, in deplasare, formatia germana Thuringer HC, cu scorul de 38-30 (17-12), in cea de-a treia partida din grupa principala II a Ligii Campionilor.

- CSM Bucuresti a invins fara emotii echipa slovena RK Krim Mercator Ljubljana, cu scorul de 32-26 (16-11), sambata, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Capitala, intr-un meci din Grupa principala 2 a Ligii Campionilor la handbal feminin. Campioana Romaniei a obtinut o victorie…

- CSM București și Krim Ljubljana, campioana Sloveniei, se infrunta astazi, de la 17:00, in al doilea meci din grupele principale ale Ligii Campionilor la handbal feminin. CSM București - Krim e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 . CSM București joaca azi primul meci…

Campioana Romaniei la volei feminin, CSM Bucuresti, a fost invinsa joi, pe teren propriu, de formatia rusa Dinamo Moscova, cu scorul de 3-0, in al doilea meci din grupa E a Ligii Campionilor, relateaza news.ro.