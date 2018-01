Ochelarii de soare cu înregistrare video ce pot posta DIRECT pe Facebook, YouTube și Instagram Ei bine, o alta companie isi asuma o sansa pe acest concept, cu o pereche de ochelari de soare inteligenti numiti ACE Eyewear. In timp ce Spectacle putea posta direct pe Snapchat, purtatorii ACE Eyewear pot folosi ochelarii pentru a transmite clipuri video și posta clipuri și fotografii pe Facebook, Instagram și YouTube prin intermediul unei aplicații smartphone. Produsi de Acton (o companie cunoscuta pentru skateboard-urile sale electrice), ochelarii de soare pot face fotografii de 8 megapixeli și capturi video HD. Vederea camerei este larga de 120 de grade și puteti face fotografii sau sa incepeți… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

