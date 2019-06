Stiri pe aceeasi tema

- Cuvantul chinezesc pentru magneziu este “mei”, care inseamna “mineral frumos”, fiind considerat de catre medicina tradiționala chineza de importanța capitala, datorita puterii sale de a preveni și vindeca bolile, a menține starea de sanatate și de a contribui la creșterea longevitații. Jerry Aikawa,…

- La inceputul acestei luni, la Universitatea de Vest din Timisoara s-a desfasurat Olimpiada Nationala de Pedagogie - Psihologie (licee pedagogice), competitie care a reunit 179 dintre cei mai buni elevi de la profilul pedagogic.Colegiul National „Mihai Eminescu" Suceava a obtinut trei ...

- Faci si tu aceste lucruri inainte sa te bagi in pat? Verifica lista de mai jos! 1. Nu se cearta sau nu dezbat subiecte fierbinti Psihologul Curt Smith ii sfatuieste pe parteneri sa incerce sa nu se implice in discutii in contradictoriu inainte de ca merge la culcare. Lupta in pat nu…

- Președintele Romaniei se afla vineri la Timișoara, unde viziteaza mai multe obiective. A trecut mai intai pe la Memorialul Revoluției, unde s-a intalnit cu primarul Nicolae Robu. A mers apoi spre Universitatea de Vest Timișoara, unde a participat la dezbaterea „«Become your best!» – printr-un invațamant…

- La finele saptamanii trecute, la Universitatea „Ștefan cel Mare" Suceava (USV) s-a desfașurat cea de-a treia etapa a ediției cu numarul XII a concursului „Student pentru 1 zi", dedicata elevilor de clasa a XI-a. Aceștia au fost organizați pe echipe, la disciplinele ...

- Asociația pentru Stiința și Progres ,,Pitagora” Cugir, in pateneriat cu Universitatea de Vest Timișoara – Facultatea de Matematica și Informatica și Liceul ,,David Prodan” Cugir, ... The post FOTO/ Prezența mare de elevi la concursul de matematica (și informatica) ,,Profesorul ,,Ioan Mariș” Cugir –…

- Premierul Romaniei ar urma sa ajunga la Cluj, joi, 9 mai. Viorica Dancila va fi insotita de ministrul Agriculturii si de ministrul Sanatatii si va vizita Spitalul de Oncologie si Universitatea de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu”.

- Comisarul european pentru comert, afaceri economice si monetare Pierre Moscovici a afirmat miercuri la televiziunea France 2 ca parlamentul britanic a pierdut ultima sa sansa de a ajunge la un acord privind Brexit-ul, relateaza agentia Reuters. ''Noi am facut tot ce se putea face'',…