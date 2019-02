Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea nu a avut parte de o experiența placuta la congresul PES de la Madrid, unde a fost huiduit de o colega, pe final de discurs. Unul din criticii sai de serviciu, olandezul Frans Timmermans, nici nu s-a obosit sa-i asculte cuvintele.

- Un alt invitat a mai vorbit in franceza, iar un altul in spaniola. „Voi incepe sa vorbesc in limba mea, pentru ca oamenii din tara mea sa inteleaga„, a explicat el in fata delegatilor. „Suntem dupa 15 ani de dominatie a Dreptei care a distrus valori, sperante si destine. Trebuie sa le spunem tuturor…

- "Increderea pe care o are un partid fata de partenerii sai reprezinta un capital politic care se construieste greu si care se poate pierde la prima incalcare a unei promisiuni. Dvs. v-ati respectat insa toate promisiunile, v-ati castigat cu eforturi si uneori cu sacrificii acest renume de partener…

- Liviu Dragnea și Viorica Dancila participa, vineri și sambata, la Madrid, la Congresul socialiștilor europen. Acolo, cei doi lideri ai PSD vor a avea și o intalnire bilaterala cu Frans Timmermans, vicepreședintele Comisiei Europene.Este cunoscuta adversitatea lui Timmermans fața de atitudinea…

- Plenul reunit al Senatului si Camerei Deputatilor da votul final, astazi, pe legea bugetului de stat. In Parlament a ajuns si premierul Viorica Dancila, care a mers mai intai in biroul lui Liviu Dragnea. PNL si PSD isi disputa dublarea alocatiilor pentru copii.

- Victor Negrescu, lider PSD Romania, organizatia de tineret a socialistilor europeni, pledeaza pentru o Romanie mai puternica in interiorul UE. Mesajul sustinut de Negrescu vine in contextul in care liderii PSD Liviu Dragnea si Viorica Dancila au lansat critici repetate la adresa institutiilor europene.

- Darius Valcov, fost primar și ministru de Finanțe, in prezent consilier al premierului Viorica Dancila și apropiat al liderului PSD Liviu Dragnea a fost condamnat in urma cu un an la opt ani de detenție insa motivarea sentinței nu este gata, iar apelul nu poate incepe, iar verdictul final se lasa așteptat.

- "Am abordat principalele provocari la nivel european, am vorbit depsre Brexit, o provocare importanta care a marcat Presedintia austriaca si care va marca si Presedintia Rotativa pe care o va detine Romania. Am discutat despre cadrul financiar multianual si chiar daca opiniile sunt divergenete pe…