- Ministrul Justiție a declarat, luni, dupa ce i-a transmis lui Klaus Iohannis propunerea de numire a Adinei Florea in functia de procuror-sef la DNA, ca legea nu il obliga sa faca o alta propunere in cazul in care președintele refuza. „La Ministerul Justitiei, comisia de evaluare a fost prezidata de…

- Misiunea BepiColombo, care reprezinta unul dintre cele mai ambitioase proiecte concepute de Agentia Spatiala Europeana (ESA), va fi lansata pe 20 octombrie cu obiectivul de a studia Mercur, cea mai apropiata in raport cu Soarele dintre planetele Sistemului Solar.

- "In anii '70 ne-am confruntat in fiecare an cu 80-100 de socuri si pericole severe legate de schimbarile climatice", comparativ cu circa 400 anul trecut, adica "de patru ori mai mult", a subliniat Elhadj As Sy, secretarul general al Federatiei Internationale a Societatilor de Cruce Rosie si Semiluna…

- Aceasta concluzie, publicata in detaliu in revista stiintifica americana PNAS, se adauga mai multor studii realizate anterior privind prezenta apei pe Luna. Gheata este prezenta la extremitatile nordice si sudice ale satelitului natural al Pamantului, in craterele in care nu patrund razele…

- Acest tranzit va dura pana pe 5 septembrie cand Mercur, planeta comunicarii si ideilor noastre, ajunge in Fecioara. Ce ne aduce acest tranzit acum si de ce este bine sa profitam de acest context? In astrologie, Mercur este planeta comunicarii, a proceselor de gandire, a obiceiurilor de rutina,…

- In aceasta zi – si cu efect inca cateva zile dupa aceasta data – planeta frumusetii, iubirii si relatiilor VENUS – a doua planeta de la Soare – se afla la cea mai mare distanta fata de Soare, moment numit de astronomi drept cea mai mare elongatie. Practic, in miscarea sa de rotatie in jurul Soarelui,…