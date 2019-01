Stiri pe aceeasi tema

- Ninsoarea si viscolului care au afectat luni Europa Centrala s-au soldat cu decesul unei persoane, iar alte cateva zeci au fost ranite, conditiile meteo nefavorabile cauzand numeroase accidente rutiere si o avalansa in sudul Germaniei, informeaza agentia de stiri Dpa.

- Ninsorile abundente si riscul de producere a avalanselor au ingreunat luni deplasarile in mai multe regiuni ale Austriei, tara in care unele localitati au ramas izolate, cinci oameni au murit, iar alti doi sunt dati disparuti. Pana la 150 de centimetri de zapada s-au acumulat incepand de la…

- Pana la 150 de centimetri de zapada s-au acumulat incepand de la mijlocul saptamanii trecute in centrul si nordul acestei tari muntoase, potrivit serviciilor meteorologice austriece. Acumularile de zapada si riscul de producere a avalanselor au facut ca numeroase drumuri sa devina impracticabile,…

- Un atac armat a avut loc in Strasbourg, in una din pietele de Craciun din oras fiind trase mai multe focuri de arma. O persoana ar fi murit si alte trei au fost ranite, potrivit rapoartelor preliminare, scriu Euronews si BBC.

- O persoana a decedat si trei au fost ranite duminica in coliziunea dintre doua autoturisme, pe DN15, in orasul Roznov, potrivit informatiilor furnizate AGERPRES de purtatorul de cuvant al ISU Neamt, capitanul Andrei Grancea.In urma accidentului au ramas incarcerate doua persoane. La fata locului au…

- Cel putin o persoana a murit vineri, dupa ce un individ a intrat cu autovehiculul intr-un mall din orasul Melbourne, iar apoi a injunghiat mai multe ... The post Atac intr-un mall din Melbourne. O persoana a murit, mai multe au fost ranite/ IMAGINI video cu atacatorul appeared first on Renasterea banateana…

- O persoana a fost ucisa si alte trei ranite, miercuri, de o explozie produsa in apropierea unui birou al Serviciului federal de securitate rus (FSB) din orasul Arhanghelsk, situat in nord-vestul Rusiei, transmit Reuters si AFP, potrivit Agerpres. ''A fost detonata o incarcatura exploziva'',…

- UPDATE: Un tanar de 18 ani, aflat in stare grava, a fost declarat decedat de catre medicii sositi la locul accidentului. Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), accidentul rutier a avut loc pe DN 6, in apropierea localitatii Caransebes, judetul Caras-Severin, intre…