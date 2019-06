Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in perioada 18 iunie – 18 iulie 2019 o noua sesiune a cursului Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal. Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR) impune un set unic de reguli, direct aplicabile in toate Statele Membre…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, impreuna cu Transilvania Broker și OMNIASIG, in colaborare cu Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 5 Vest Timișoara, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș și al Direcției pentru Agricultura Județeana Timiș, organizeaza un eveniment…

- Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timis prin Direcția Formare și Perfecționare Profesionala demareaza in cursul lunii mai 2019 doua noi serii de cursuri acreditate: MANAGER RESURSE UMANE (COD COR 121207) Perioada: 20 – 31 mai 2019 (luni-vineri, orele 16.00-20.00)Taxa de participare: 1000 lei…

- Reprezentantii a zeci de firme au aflat, la Centrul Regional de Afaceri, despre reglementarile din domeniul sanitar veterinar, al protectiei consumatorilor sau a conditiilor necesar a fi respectate pentru ca o afacere sa functioneze „in regula”. Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis a organizat…

- Timisorenii isi pot alege, de joi, mobilierul cu care doresc sa-si doteze casa la o noua editie, cea de primavara din acest an, a expozitiei Universul Casei Tale & Expo Mobila. In perioada 28 – 31 martie, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis va organiza, la Centrul Regional de Afaceri,…

