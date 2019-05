Numărul contractelor RCA a crescut Cristian Rosu a vorbit despre tendintele din 2019 pe piata asigurarilor.



"Ce inseamna tendinte? In DEx sunt multe raspunsuri la aceasta intrebare, dar cel mai potrivit pentru noi, cred ca este 'Ce se mai poarta in asigurari in 2019?'. Sunt multe care ar putea face subiectul discutiilor, dar voi trece in revista succint principalele elemente care eu cred ca vor marca anul 2019. Oricum, majoritatea temelor vor fi dezbatute in extenso in cadrul conferintelor tematice ce vor avea loc in aceste zile. Deci, spuneam ce se poarta: daca vorbim de asigurari, vorbim de auto si evident ca si in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Germania si-a majorat semnificativ bugetul apararii in acest an, indica surse informate citate vineri de dpa, conform agerpres.ro. Guvernul federal de la Berlin a anuntat saptamana aceasta NATO ca are in vedere un buget de cheltuieli de 47,32 miliarde de euro, ceea ce inseamna o crestere de…

- ​Decalajul dintre urban și rural în privința numarului de conexiuni de internet fix a continuat sa scada anul trecut și 40% din totalul conexiunilor din mediul rural permiteau viteze de peste 100 Mbps, arata datele publicate luni de arbitrul telecom (ANCOM). Prin internet fix a fost efectuat în…

- Activele nete ale celor 201 fonduri deschise si inchise, locale si straine, au crescut in luna martie cu 0,6%, pana la nivelul de 42,2 de miliarde de lei (8,86 miliarde de euro), inregistrand o crestere de 0,7% de la inceputul anului, in timp ce iesirile nete ale lunii au totalizat 24,6 milioane…

- LIBRA INTERNET a obtinut un profit net de 95,8 millioane lei in 2018, cu 61% mai mult fata de anul precedent. Totodata, activele totale au ajuns la 5,46 miliarde lei, reprezentand o crestere de 18%. "Crestem de cativa ani buni mai mult decat media sistemului bancar, avem strategii de nisa…

- CHIȘINAU, 19 mart – Sputnik, Sergiu Praporșcic. Veaceslav Ionița afirma ca în Republica Moldova ipoteca a devenit un instrument sigur de creditare bancara. Iata de ce, în ultimii ani, dar mai ales în 2018, tot mai mulți oameni au recurs la ipoteca. Cum se explica…

- Piața de factoring a continuat sa creasca pentru al patrulea an consecutiv, avand un avans de 11% in 2018, fața de anul precedent, depașind astfel nivelul de 5 miliarde de euro. Datele reies din studiul anual al Asociației Romane de Factoring (ARF), cu privire la evoluția pieței. Cea mai mare pondere…

- Cel mai mare producator auto european, care include si brandurile Skoda, SEAT, Audi si Porsche, vrea ca pana in 2028 sa aiba aproximativ 70 de modele exclusiv electrice. In urmatorii zece ani, compania ar urma sa produca 22 de milioane de vehicule electrice, fata de obiectivul initial de 15 milioane…

- CHIȘINAU, 1 mart – Sputnik. Fiscul a acumulat peste 5.5 miliarde de lei la Bugetul public național în primele doua luni ale anului curent – creștere cu 473 milioane de lei fața de perioada similara a anului precedent. © Photo: Serviciul Fiscal de StatInformație importanta de la…