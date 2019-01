Novaci: Cercetat pentru furtul unei mașini! La data de 16 ianuarie a.c., politisti din cadrul Poliției Orașului Novaci au fost sesizați prin apelul 112 de un barbat, de 33 de ani, din orașul Novaci, despre faptul ca i-ar fi fost sustrase documentele, din autoturismul proprietate personala. Din primele cercetari efectuate de polițiști la fața locului a reieșit faptul ca, apelantul, in … Articolul Novaci: Cercetat pentru furtul unei mașini! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! . Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol: gorj-domino.ro

