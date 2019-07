Noua Comisie: axa Paris-Berlin îi distruge pe socialiștii europeni La 37 de zile dupa începerea bataliei pentru Comisia Europeana, Berlinul și Parisul, conservatorii și liberalii, ies victorioși. Socialiștii sunt înfrânti pe toata linia. Extrema-dreapta obtine, de asemenea, un loc printre învingatori, potrivit Jornal Economico, citat de Rador.

Au trecut 37 de zile de la alegerile europene din 26 mai, iar cei 28 de lideri din Uniunea Europeana au avut nevoie de tot acest timp pentru a ajunge la un acord - mai ramâneau doar câteva ore pâna la scadenta, care stabilea ora 22.00 de ieri drept limita - privind numele care… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

