- Este clar ca „buna-ziua” ca Nicoleta Guța și Ionica Bangala au luat-o pe drumuri separate, caci cei doi nu se mai afișeaza deloc pe rețelele de socializare și nu-și mai exprima dragostea pe care și-o exprimau candva, in vazul tuturor.

- Nicoleta Guta are o viata de telenovela. Frumoasa artista a trecut prin multe clipe grele, iar soarele nu pare inca sa rasara pe strada ei. La 12 ani a fost maritata de parinți cu un barbat de 20 de ani, iar in noaptea nunții a fost batuta și umilita de propriul soț.

- Ionica Bangala are alaturi cele mai importante persoane din viata lui dupa despartirea de Nicoleta Guta. Recent, tanarul i-a facut o declaratie emotionanta surorii lui, celei care ii e alaturi tot timpul.

- A fost singura de Craciun, iar de Revelion a incercat sa-si ascunda tristetea afisand un zambet in fotografii. Insa, pe chipul ei se citeste adevarul. Ruptura dintre Nicoleta Guta si Ionica Bangala pare tot mai evidenta, la fel si regretele artistei, care a trecut in Noul An fara persoana iubita.