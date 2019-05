Dupa patru mandate de premier, Netanyahu a castigat alegerile legislative din 9 aprilie, considerate un fel de referendum asupra leadership-ului sau, in timp ce asteapta o posibila inculpare in trei dosare de coruptie. Partidul sau, Likud, nu are insa majoritate in Knesset, de altfel niciodata vreun partid israelian nu a avut majoritate in legislativ, astfel ca formarea de coalitii este un fapt obisnuit in Israel.

Pentru formarea unei coalitii, Netanyahu negociaza in prezent cu aproape toate formatiunile de dreapta, cu cele nationaliste si religioase care fac parte si din actualul executiv.…