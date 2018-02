Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat duminica Iranul in legatura cu orice agresiune, aratand un fragment prezentat ca o bucata dintr-o drona care ar fi provenit din Siria, doborata...

- In marja Conferintei de securitate de la Munchen, care se desfasoara zilele acestea in capitala bavareza, premierul Pavel Filip, a participa la discuții privind vectorul de dezvoltare. La dialog a mai participat Comisarul european pentru politica de vecinatate si negocieri pentru extindere Johannes…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a acuzat NATO, SUA si Uniunea Europeana de propaganda antiruseasca, ceea ce a dus la "paralizie" in contactele reciproce si a cerut Occidentului sa arate mai mult respect fata de Rusia, relateaza dpa. Vorbind in a doua zi a Conferintei de securitate…

- Razboaiele cibernetice au devenit o realitate, iar comunitatea internationala trebuie sa le reglementeze cat mai rapid, intrucat supravietuirea omenirii este in joc din cauza progreselor tehnice, a apreciat vineri secretarul general al ONU, relateaza AFP.

- In urma raidurilor israeliene din Siria de sambata, precedate de intruziunea unei drone iraniene in spatiul aerian israelian si a doborarii unui avion de lupta israelian, tot mai multi analisti din Israel evoca spectrul unui razboi cu Iranul.

- Armata israeliana a atacat 12 baze militare din Siria, inclusiv iraniene, in cadrul unei ofensive descrise ca fiind „un atac la scara larga“ si care a venit ca urmare a unui schimb de tiruri dupa ce o drona iraniana s-a infiltrat in spatiul aerian al Israelului, scrie The Times of Israel.

- Un avion de lupta F16 israelian s-a prabusit sambata in Israel in timp ce armata lansa atacuri impotriva unor 'tinte iraniene' in Siria dupa ce interceptase o drona venita din teritoriul sirian, a anuntat armata, relateaza AFP. 'Fortele de aparare din Israel au vizat sisteme…

- Conferinta pe teme de securitate de la Munchen, unul din cele mai mari forumuri anuale in domeniul relatiilor internationale, ce va avea loc intre 16 si 18 februarie, se va desfasura pentru prima data in absenta ministrului german de externe, noteaza joi dpa. Actualul detinator al portofoliului,…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, l-a criticat aspru pe seful politiei din Israel, dupa ce acesta a afirmat ca „elemente puternice“ au trimis anchetatori privati intr-o aparenta tentativa de a-i discredita pe ofiterii care il investigheaza pe seful executivului, relateaza dpa international.

- Banjamin Netanyahu a pus in garda impotriva oricarei incercari a Iranului de a-si intensifica prezenta militara in Siria sau de a construi fabrici de rachete in Libanul vecin. Principalii trei lideri ai Libanului au acuzat marti Israelul ca ameninta stabilitatea regiunii de frontiera, pe fondul…

- Ministrul de externe, Tudor Ulianovschi ar putea avea o intrevedere cu ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, la Conferința de Securitate de la Munchen, care se va desfașura intre 16 și 18 februarie, transmite NewsMaker, cu referire la surse din diplomația Republicii Moldova. Ministerul Afacerilor…

- Klaus Werner Iohannis a fost fotografiat la Munchen alaturi de soția Carmen, imaginea aratand cuplul prezidențial intr-o ipostaza neoficiala. Nu apar ofițeri SPP, președintele are ochelari negri...

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat în vizita la Moscova, a acuzat luni Iranul ca doreste sa 'distruga' statul evreu, relateaza AFP. Iranul 'intentioneaza sa ne distruga', a declarat premierul israelian, într-un discurs rostit alaturi de presedintele rus Vladimir…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a plecat luni dimineata la Moscova pentru a se intalni cu presedintele rus Vladimir Putin si a-l avertiza ca Iranul incearca "sa transforme Libanul intr-un sit gigantic de rachete", relateaza Xinhua. In remarcile sale inainte de plecare, Netanyahu…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut vineri, 5 ianuarie a.c., o convorbire telefonica cu prim-ministrul Statului Israel, Benjamin Netanyahu, la inițiativa acestuia din urma. Discuția a vizat stadiul și perspectivele de dezvoltare ale relațiilor dintre Romania și Statul Israel, respectiv evoluțiile…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, vineri, o convorbire telefonica cu prim-ministrul Statului Israel, Benjamin Netanyahu, una dintre temele abordate fiind problematica statutului Ierusalimului si evolutiile de dupa adoptarea proiectului de rezolutie la nivelul Adunarii Generale a ONU pe aceasta…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a exprimat sprijinul pentru demonstratiile din Iran, luni, folosindu-se de proteste pentru a ataca din nou conducerea de la Teheran, inamic al Israelului, transmite DPA. "Iranieni curajosi ies pe strazi", a spus el intr-un mesaj in engleza transmis…

- Premierul a lansat acest avertisment in urma unei cresteri bruste a tensiunii si violentelor provocate de decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului.De la acest anunt din 6 decembrie, 12 palestinieni au fost ucisi in cursul unor confruntari…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat luni decizia Guatemalei de a-si muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim si a estimat ca si alte state vor urma acest exemplu, dupa ce presedintele Donald Trump a hotarat o masura similara recunoscand Ierusalimul drept capitala statului Israel, transmite…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a descris ONU drept o "casa a minciunilor", joi, inaintea votului Adunarii Generale, ce vizeaza un proiect de rezolutie care cere Statelor Unite sa-si retraga recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- El a sustinut totodata ca, desi jihadistii au suferit infrangeri importante, 'este necesar sa ramanem vigilenti pentru a evita renasterea lor'. La randul sau, un responsabil al guvernului afgan, Feiz Mohamad Ozmani, a afirmat la aceeasi conferinta ca aproximativ 6.000 de membri ai SI ar putea ajunge…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, aflat in vizita la Bruxelles, a salutat luni anunțul președintelui american Donald Trump de recunoaștere a Ierusalimului drept capitala a statului Israel și a declarat ca se așteapta ca țarile europene sa urmeze exemplul SUA, transmit Reuters, AFP și DPA. …

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca reactia Europei la decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului este una ipocrita si dezvaluie "duble standarde", informeaza duminica dpa, citata de Agerpres.

- Mii de palestinieni au iesit in strada in a doua zi de furie, mobilizati de factiunile politice palestiniene, ca raspuns la decizia presedintelui american de a recunoaste Ierusalimul capitala Israelului. In Cisiordania aproximativ 3.000 de palestinieni au participat la demonstratii, inclusiv in orasele…

- Horoscop In ultimul timp, pe tabla de șah a Orientului Mijlociu și Apropiat, Iranul a mutat pionii lui, cu indemanare și inteligența, in Siria, Irak și Yemen. Amenința cu exportul revoluției islamice șiite țarile Golfului și Arabia Saudita. MBS, Mohammad bin Salman, tanarul conducator de facto al regatului…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat joi ca Israelul este in contact cu mai multe țari care intenționeaza sa urmeze exemplul președintelui american de a muta ambasada SUA la Ierusalim și de a recunoaște Ierusalimul drept capitala Israelului.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu nu a facut nicio mențiune in legatura cu chestiunea Ierusalimului intr-un discurs susținut miercuri in cadrul unei conferințe diplomatice, in contextul in care președintele american Donald Trump se pregatește sa recunoasca Orașul Sfant drept capitala a Israelului,…

- Serviciile de securitate israeliene au arestat doi arabi israelieni suspectati ca au injunghiat mortal un soldat in sudul Israelului, a indicat luni Shin Beth, serviciul de securitate interna israelian, transmite France Presse. Soldatul Ron Kukia (19 ani) a fost gasit mort joi in apropierea unei…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a criticat-o joi pe Tzipi Hotovely, ministrul sau adjunct de externe, care a spus ca evreii americani nu-și trimit copiii in armata și traiesc "vieți confortabile", relateaza dpa. Afirmația facuta de Tzipi Hotovely vine în contextul…