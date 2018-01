Stiri pe aceeasi tema

- Numarul salariatilor din Capitala a ajuns, la finele lunii octombrie 2017, la 993.752 persoane, in crestere usoara, cu 517 persoane, comparativ cu luna precedenta, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. La finele anului 2016, in Bucuresti, erau inregistrati…

- Cancan publica primele imagini cu ambasadoarea Olandei dupa megascandalul declansat de imaginile, pe care tot noi vi le-am oferit in exclusivitate, cu Stella Ronner Grubacic. Diplomata, apriga contestatara a Legilor Justitiei, suparata tare pe Statul Roman, dar si reprezentanta tarii care a oprit Romania…

- Continua scandalul in care este implicat ambasadorul Olandei la Bucuresti. Stella Grubacic a fost convocata la ministerul de Externe al Olandei pentru a da explicații dupa ce a aparut de Revelion in Poiana Brașov impreuna cu controversatul om de afaceri Nelu Iordache, transmite B1.ro.

- Ambasadorul Olandei la București, Stella Ronner-Grubacic, a ajuns in atenția presei dupa ce si-a petrecut vacanta prilejuita de trecerea in noul an alaturi de Nelu Iordache, condamnat in prima instanta intr-un dosar de coruptie. Cazul- unul controversat, cu atat mai mult cu cat ambasadorul Olandei la…

- Legatura dintre Nelu Iordache și Stella Ronner Grubacic, Ambasadoarea Olandei la București, nu este chiar intamplatoare. Fotografiile publicate de la revelionul din acest an de la hotelul din Poiana...

- Surse din anturajul unor participanți la petrecerea la care au participat ambasadoarea Olandei și afaceristul Nelu Iordache au declarat pentru EVZ ca evenimentul relatat, sarbatorile petrecute de ambasadoarea Olandei la București, alaturi de familia Nelu și Anca Iordache, nu este primul

- Ambasadoarea Olandei a fost fotografiata de "Cancan" petrecand in compania a cel puțin doua persoane, ce intra in categoria "corupților". O fotografie care a starnit reacții puternice, atat din partea presei, cat și din partea oficialilor olandezi. Care au spus ca a fost o intamplare. Numai ca EvZ…

- Dincolo de scandalul Revelionului petrecut in compania unor persoane cercetate penal, Stella Ronner-Grubacic, ambasadorul Olandei, are vocatia unui diplomat care se implica in schimbari legislative in tarile unde reprezinta Tara Lalelelor. In Croatia, tara in care a fost ambasador inaintea Romaniei,…

- Ambasadoarea Olandei in Romania, Stella Ronner-Grubacic, se afla in centrul unui scandal dupa ce s-a aflat ca a petrecut revelionul alaturi de familia omului de afaceri Nelu Iordache, condamnat in prima instanța intr-un dosar DNA. Ambasada Olandei a susținut ca Stella Ronner-Grubacic nu a stat intenționat…

- Dincolo de scandalul Revelionului petrecut in compania unor persoane cercetate penal, Stella Ronner-Grubacic, ambasadorul Olandei, are vocatia unui diplomat care se implica in schimbari legislative in tarile unde reprezinta Tara Lalelelor. In Croatia, tara in care a fost ambasador inaintea Romaniei,…

- Ambasada Olandei la Bucuresti a transmis, joi, un punct de vedere oficial dupa ce in presa au aparut imagini in care ambasadoarea Stella Ronner-Grubacic apare la aceeasi masa cu omul de afaceri Nelu Iordache, cercetat pentru coruptie. Ambasada spune ca diplomatul olandez a fost intr-o "vacanta privata"…

- Ambasada Olandei la Bucuresti a transmis, joi, un punct de vedere oficial dupa ce in presa au aparut imagini in care ambasadoarea Stella Ronner-Grubacic apare la aceeasi masa cu omul de afaceri Nelu Iordache, cercetat pentru coruptie. Ambasada spune ca diplomatul olandez a fost intr-o "vacanta privata"…

- Ambasada Olandei anunta ca Stella Ronner-Grubacic, reprezentantul tarii în România, nu se afla în calitate oficiala la Poiana Brasov si nici nu a fost întrebata legat de amplasarea la masa.

- Ministerul de Externe al Olandei a emis un comunicat ca urmare a unei solicitari inaintate de Dan Mașca, președintele Partidului Oamenilor Liberi din Targu Mureș dupa ce ambasadorul Olandei, Stella...

- Olanda urmareste activ evolutia statului de drept in Romania, iar vacanta de Revelion a ambasadoarei Stella Ronner-Grubacic a fost una "privata", informeaza joi misiunea diplomatica la Bucuresti, pe pagina sa oficiala de Facebook. Mesajul vine in contextul in care, potrivit potrivit presei…

- Ambasada Olandei reacționeaza, dupa scandalul izbucnit ca urmare a faptului ca ambasadorul Stella Ronner Grubacic si-a petrecut seara de 30 decembrie in barul de la Teleferic. Alaturi de aceasta erau polițistul antidrog Petru Pitcovici, soția lui și Nelu Iordache cu familia sa, amandoi avand probleme…

- Stella Ronner Grubacic, ambasadorul Olandei la București, unul dintre criticii legilor justiției adoptate de Parlament, a fost surprinsa la un hotel la masa chiar cu unul dintre „corupți”. In prima prima zi lui 2018 ambasadoarea a luat masa cu familia lui Nelu Iordache, fiind surprinsa și de Revelion…

- Patru persoane au fost ucise și o a cincea victima se afla in stare grava in urma unor atacuri cu arma alba ce au avut loc in Londra in noaptea de Revelion. Polițiștii spun ca nu a fost stabilite legaturi intre cele cinci incidente. Patru persoane au decedat in noaptea de Revelion la Londra dupa ce…

- Dupa petrecerea de Revelion, multi romani vor simti nevoia sa se "dreaga" a doua zi. Vestea buna este ca in Bucuresti vor fi deschise pe 1 ianuarie cel putin restaurantele marilor lanturi hoteliere. 0 0 0 0 0 0

- Trecerea dintre ani vine cu schimbari și în programul primului Târg de Craciun din Chișinau amenajat dupa modelul marilor capitale europene. Astfel, experiența „Acasa de Craciun” va avea un alt orar în ziua de 31 decembrie 2017. Târgul de Craciun…

- Vremea va fi calda in noaptea dintre ani, cu temperaturi de 3 - 4 grade Celsius in vestul tarii, zona Moldovei si a Litoralului si de zero grade in Bucuresti, iar in prima zi din 2018 valorile termice vor ajunge si la 14 grade Celsius, a declarat, vineri, meteorologul de serviciu in cadrul Administratiei…

- O judecatoare din Oradea le raspunde ambasadorilor. Florica Roman, judecatoare la Curtea de Apel Oradea, se adreseaza ambasadorilor Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Franței, Germaniei, Olandei și Suediei, care și-au exprimat ingrijorarile cu privire la modificarile legilor justiției prin intermediul…

- Florica Roman, judecatoare în cadrul Curții de Apel Oradea, cere celor 7 ambasadori care au criticat modul în care se modifica legile Justiției sa spuna care articole aduc atingere independenței Justiției, criticând dur lipsa de reacție a ambasadelor când a fost vorba de protocoale…

- Ambasada Frantei în România "urmareste cu atentie ansamblul evolutiilor legate de reforma Justitiei, inclusiv discutiile din cadrul societatii românesti si dispune de propriile servicii de traducere în acest

- Revelion in cluburi fara autorizatie ISU! Doar opt astfel de locatii, din peste 100 din Bucuresti, au autorizatie de functionare din partea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Asta inseamna mai putin de 10%. Numai luna trecuta, au fost date amenzi in valoare de 160 de mii de lei pentru neregulile…

- Amantele sunt printre cele mai nefericite persoane de sarbatori. Perioada in care iubiții lor stau cu familia, iar ele raman singure și neconsolate. Nici bijuteriile, nici gențile scumpe primite cadou nu le țin de urat de Craciun sau de Revelion.

- Tehnicianul de 70 de ani a semnat pana la finalul sezonului și va incerca sa salveze de la retrogradare formația pentru care a evoluat la inceputul anilor 80. Advocaat il inlocuiește pe Alex Pastoor, care a fost demis dupa ce echipa a fost invinsa de rivala Feyenoord, cu 7-0, pe teren propriu.…

- Cateva sute de persoane din comunitatea araba si musulmana din Bucuresti au protestat, vineri, in fata Ambasadei SUA din Bucuresti, fata de decizia presedintelui SUA Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a statului Israel. Protestul, la care au participat si multi copii,…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a discutat marti, la Palatul Victoria, cu ambasadorul Regatului Tarilor de Jos, Stella Ronner-Grubacic, despre perspectivele de dezvoltare a cooperarii economice bilaterale, se arata intr-un comunicat al Guvernului, remis Agerpres.Potrivit sursei citate, seful Executivului…

- Suedeza Nathalie Hagman, de la CSM Bucuresti, a fost aleasa, duminica, cea mai buna extrema dreapta in echipa ideala a Campionatului Mondial de handbal feminin. Din All Star Team mai fac parte jucatoare din Norvegia, Franta si Olanda, informeaza News.ro.Federatia Internationala de Handbal a…

- UPDATE – Incendiul izbucnit la caminul de batrani din București ar fi izbucnit de la o anexa, potrivit uneia dintre infirmierele audiate, sambata, la Poliția Capitalei. “Am sunat la 112 și […]

- In perioada 6 - 22 decembrie 2017, zece caței din adaposturile ASPA, selectați de experți, vor vizita alaturi de aceștia școli speciali, centre sociale și de seniori, copii și persoane cu dizabilitați, pentru a le oferi bucurie prin activitați asistate de Animale (AAA). "Vin direct…

- Politistii din Prahova efectueaza, joi dimineata, in Bucuresti si sapte judete, 52 de perchezitii la sediile unor societati comerciale si la locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala si spalare a banilor, 40 de persoane urmand sa fie conduse la audieri, a informat IGPR. Potrivit…

- Atacul a vizat o baza militara iraniana situata in zona Al-Kiswah, la 15 kilometri sud-vest de Damasc, anunta Televiziunea publica siriana si postul Al Jazeera. Potrivit editiei de limba araba a postului Sky News, avioanele de vanatoare israeliene au tranzitat spatiul aerian libanez si au lansat…

- Potrivit ultimelor date furnizate Consulatului General al Romaniei la Bonn de catre autoritatile locale, in imobilul incendiat locuiau 45 de persoane, dintre care 33 erau inregistrate ca cetateni romani, unele dintre persoanele rezidente avand dubla cetațenie, printre care și cea romana. Conform…

- "Am fost socat sa aflu astazi despre teribila incendiere din orasul german Bergkamen. In primul rand, doresc sa imi exprim compasiunea pentru cei raniti. Autoritatile germane au inceput o investigatie amanuntita cu privire la acest act criminal, ale carui motive nu au fost inca stabilite", afirma…

- Cele cateva sute de persoane care s-au adunat vineri seara in Piata Victoriei au scandat lozinci impotriva Guvernului si au cantat Imnul National. Oamenii sunt echipati cu umbrele pentru a se proteja de ploaie si cativa au pancarte. Ei isi manifesta nemultumirea si fata de faptul ca Primaria Capitalei…

- In jur de 200 de oameni au venit vineri seara, in jurul orei 18,00, in Piața Victoriei din Capitala, locul in care au fost organizate proteste in ultimul an. Mulți poarta umbrele, întrucât ploua marunt. Primaria Capitalei va organiza, în Piața Victoriei,…

- Partidul Național Liberal a organizat un miting in Parcul Izvor din București, in timpul dezbaterii moțiunii de cenzura. Mii de oameni s-au strans in fața Parlamentului, cu pancarte și fluiere, cu intenția de a face un lanț uman in jurul cladirii in timpul dezbaterii moțiunii cenzura inițiata de…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut in aceasta saptamana o intrevedere cu ambasadorul Olandei la Bucuresti, Stella Ronner-Grubacic, principala tema fiind recentul raport al Comisiei Europene privind Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV).

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a avut in aceasta saptamana o intrevedere cu ambasadorul Olandei la București, Stella Ronner-Grubacic, principala tema fiind recentul raport al Comisiei Europene privind Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV). Potrivit unui comunicat al MJ, în…

- Noaptea magica a Noului An se apropie, iar Hotel Marshal Garden 5* a dat startul petrecerilor. RETRO PARTY? O noapte spectaculoasa in care, dincolo de fascinatia vestimentatiei si atitudinii specifice epocii, regasim ca pregnanta si definitorie imaginea petrecerilor stil Marele Gatsby. Intervalul…

- "Nu a fost o seara buna pentru ca am fi vrut sa caștigam. Dar și acest duș rece e pozitiv pentru ca ne dam seama unde suntem. Chiar daca e Olanda și am fi putut gasi scuze. Problema noastra este sa construim o echipa puternica a Romaniei care sa se califice in 2020 la Campionatul European. Pentru…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei sustine astazi o noua partida amicala, cea cu Olanda, care va fi gazduita de Arena Nationala, de la ora 21.00, in direct la Pro TV. Ca si reprezentativa tricolora, si Olanda a ratat prezenta la Campionatul Mondial din 2018, din Rusia. Nationala batava a facut parte…

- Mirel Palada a trimis o scrisoare conducerii Senatului, in care relateaza ca, in emisiunea din 13 septembrie, la B1TV, senatorul Mihai Gotiu l-a insultat folosind in repetate randuri cuvinte precum ”mincinos”, ”nesimtit” si ”o nesimtire totala”. ”In calitatea sa de invitat in aceasta emisiune…

- Polițiștii au descins la 35 de adrese din municipiul București și județle Giurgiu și Dambovița, intr-un dosar de frauda informatica. Anchetatorii spun ca un inspector din cadrul DITL Sector 5 a primit bani pentru a șterge din evidențe amenzi sau a le transfera pe numele unor persoane decedate. Procurorii…