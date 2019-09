Stiri pe aceeasi tema

- Vom avea parte de vreme calduroasa in acest week-end, cu temperaturi ce pot ajunge pana la 36 de grade. In București va fi temperaturi caniculare, iar in zona de munte sunt șanse slabe sa ploua. Meteorologii spun ca vremea va continua sa fie frumoasa pe parcursul week-end-ului. Temperaturile vor fi…

- Vremea va fi caniculara joi, 22 august 2019. de asemenea, disconfortul terminc va fi accentuat. Meteorologii au emis o informare de canicula potrivit careia in vest, nord-vest, sud si sud-est maximele termice vor urca pana la 35 de grade Celsius, iar in Lunca Dunarii se vor atinge chiar 37 de grade.…

- Meteorologii de la ANM au oferit o noua prognoza, valabila pana in septembrie. Cand se termina canicula și incepe anotimpul ploios? Vremea 13 – 19 august 2019 Media valorilor termice estimate pentru aceasta saptamana se va situa in general in jurul celei specifice pentru aceasta perioada, la nivelul…

- Luni in Capitala, vremea se va raci ușor fața de ziua precedent. Cerul va fi variabil, cu unele innorari spre seara și noaptea, cand vor fi condiții pentru averse, descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului. In București, temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 26…

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru Capitala valabila pana marți la ora 23:00, interval in care cerul va fi innorat, iar temporar va ploua torențial. Temperaturile nu vor depași 27 de grade Celsius, informeaza ANM, conform Mediafax.„Vremea va fi racoroasa și in general instabila.…

- Vremea se anunța a fi ploioasa vineri, 19 iulie. Cerul va fi variabil, iar, dupa orele amiezii, gradul de instabilitate atmosferica va fi in creștere. In zonele de deal și de munte vor fi innorari, ploi insoțite de descarcari electrice și de intensificari de scurta durata ale vantului. Deși au emis…

- Vremea va fi caniculara miercuri și joi in București, iar vijeliile vor fi și ele prezente. Meteorologii au emis o alerta pentru temperaturi ridicate și instabilitate atmosferica, intr-o prognoza speciala pentru Capitala. Potrivit ANM, se vor inregistra chiar și 32 de grade Celsius și pot avea loc vijelii…

- Meteorologii au anunțat ca și joi, 6 iunie, vremea ramane si azi instabila, cu averse torențiale, descarcari electrice si vijelii mai ales in a doua parte a zilei. Potrivit meteorologilor, in țara, vremea va fi instabila și se așteapta ploi in aproape toate regiunile. Cantitatile de apa pot ajunge la…