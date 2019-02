Mugur Isărescu: ROBOR nu este un terorist pe care ar trebuie să-l prindă cineva Noile masuri fiscale și bugetare ca și nefinalizarea bugetului de stat sunt susele incertitudinilor și riscurilor inflaționiste, potrivit comunicatului Bancii Naționale a Romaniei (BNR), emis joi, dupa ședința administrarilor BNR, care a decis sa nu modifice datele de baza ale politicii monetare. „Incertitudinile si riscurile inflaționiste sunt legate de noul set de masuri fiscale și bugetare intrate in vigoare de la 1 ianuarie, precum și de nefinalizarea proiectului de buget, implicit de conduita viitoare a politicii fiscale și a celei de venituri”, spune comunicatul BNR. Pe de alta parte, BNR… Citeste articolul mai departe pe cronicaeuropeana.ro…

