- Totul in condițiile in care și clubul țarilor bogate recomanda in cel mai recent raport o serie de masuri ce ar trebui implementate precum cota unica de TVA, impozitarea progresiva a salariilor și eliminarea facilitaților. Mai mult, aceștia recomanda și creșterea contribuțiilor la pilonul doi de pensii.In…

- Executivul roman reorganizeaza activitatea Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) intr-un efort de consolidare a capacitații de colectare a veniturilor și de combatere a evaziunii fiscale. Premierul Marcel Ciolacu a subliniat importanța reorganizarii ANAF pentru creșterea eficienței in colectarea…

- In prima jumatate a anului 2025 se vor lua masurile fiscale care probabil vor intra in vigoare incepand cu 1 iulie 2025, a declarat, luni seara, ministrul Finantelor, Marcel Bolos. Cererea de plata numarul patru este una dintre cele mai grele din perspectiva reformelor, pentru ca include atat reforma…

- Masurile privind taxele si impozitele, reforma pensiilor si legea salarizarii ar putea fi luate in prima jumatate a anului 2025 si vor intra in vigoare, cel mai probabil incepand cu 1 iulie 2025.

- Ținta de deficit bugetar de 4,4% din PIB asumata de Guvern anul trecut a fost una ireala, in condițiile in care Romania a avut un deficit bugetar de 5,68 in 2023, cu mult peste estimarile prognozate.

- Rata anuala a inflatiei se va mari in prima luna a anului curent si isi va relua apoi descresterea graduala, pe o traiectorie mai joasa decat cea evidentiata in prognoza pe termen mediu din noiembrie 2023, potrivit Bancii Nationale a Romaniei. „Potrivit actualelor evaluari, rata anuala a inflatiei se…

- “De la 1 ianuarie au intrat in vigoare o serie de masuri fiscale care vor duce, cu siguranța, la o creștere a inflației”, a declarat profesorul universitar Mircea Cosea. Acesta califica masurile luate de Guvern ca fiind “contrare dezvoltarii economiei, mediului de afaceri, deși acesta este singurul…