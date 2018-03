Moscova acuza Kievul ca se amesteca in alegerile prezidentiale ruse

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii au anuntat joi o serie de sanctiuni impotriva Rusiei ca raspuns la ingerinta Moscovei in alegerile prezidentiale americane din 2016 si pentru mai multe atacuri cibernetice,...

- Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a facut apel la statele din G7 sa condamne si sa nu recunoasca alegerile prezidentiale ruse desfasurate de Moscova inclusiv pe teritoriul Crimeii aflate sub ocupatie - scrie agentia RBC , mentionand ca liderul ucrainean a facut acest apel in timpul unei intalniri…

- Premierul britanic Theresa May ar putea astazi acuza oficial Rusia de tentativa de asasinare a fostului ofiter GRU Serghei Skripal și a fiicei acestuia, scrie The Times, citand surse guvernamentale. Potrivit publicației, anunțul ar putea fi facut luni, 12 martie, dupa ședința Consiliului Național de…

- Partidul Democrat ar merge in alegerile locale repetate din Chișinau, dupa scenariul din plebiscitul prezidențial. Cel puțin asta este reacția lui Andrei Nastase, dupa declarațiile liderului PD, Vladimir Plahotniuc.

- Serghei Riabkov, ministru adjunct de Externe al Rusiei, a declarat luni ca Moscova este in posesia unor dovezi ca SUA incearca sa influențeze alegerile prezidențiale din Rusia, scrie agenția Reuters, citata de Agerpres.

- Ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov a declarat luni ca Moscova detine dovezi ca SUA incearca sa influenteze apropiatele alegeri prezidentiale din Rusia, a relatat agentia de presa rusa RIA, citata de Reuters, scrie agerpres.ro. Statele Unite ale Americii incearca sa semene haos…

- Ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov a anuntat ca Moscova detine dovezi, potrivit carora SUA incearca sa influenteze apropiatele alegeri prezidentiale din Rusia, sustine agentia RIA...

- Ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov a declarat luni ca Moscova detine dovezi ca SUA incearca sa influenteze apropiatele alegeri prezidentiale din Rusia, a relatat agentia de presa rusa RIA, citata de Reuters. Statele Unite ale Americii incearca sa semene haos in Rusia, iar sanctiunile impuse…

- Biroul procurorului special Robert Mueller a acuzat 13 cetateni si trei firme din Rusia luna trecuta de amestec in alegerile prezidentiale americane din 2016 pentru a-l sustine pe Donald Trump.„Trebuie sa vad mai intai ce au facut. Dati-ne materiale, dati-ne informatii”, a spus Putin intr-un…

- Vizat de o ancheta federala americana cu privire la presupusa ingerinta rusa in timpul campaniei prezidentiale din 2016 din SUA, Manafort a fost acuzat la sfarsitul lui februarie ca a platit mai mult de doua milioane de euro unor fosti inalti responsabili europeni pentru a face lobby in favoarea…

- Statele Unite au noi dovezi ca Rusia s-a implicat in alegerile prezidentiale din 2016.Anchetatorii americani au stabilit ca in timpul campaniei electorale, hackerii rusi, sustinuti de Moscova, au spart sistemele de inregistrare a alegatorilor din sapte state.

- Opozantul numarul unu al Kremlinului, Aleksei Navalnii, convocat sa compara luni in fata unui judecator pentru organizarea de manifestatii neautorizate, a acuzat marti autoritatile ruse ca vor sa-l plaseze in detentie pe durata alegerilor prezidentiale din 18 martie, informeaza AFP. "O audiere la…

- Ambasada Rusiei la București a reacționat la acuzațiile conform carora serviciile secrete de la Moscova ar fi incercat sa incendieze doua școli romanești din Cernauți, acuzații venite de la Șeful adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei. Ambasada Rusiei la București considera ca este vorba de…

- Potrivit președintelui Parlamentului Andrian Candu acest fenomen se datoreaza planurilor ascunse ale autoritaților de la Moscova prin care aceștia incearca sa domine teritoriul. Un interviu pentru agenția ucraineana UNN , citata de realitatea.md .

- Rusia sustine ca tarile occidentale se amesteca in viitoarele alegeri prezidentiale de la Moscova si pretinde ca are dovezi, scrie Politico.Purtatorul de cuvant al Ministerului de externe, Maria Zakharova, a spus in cadrul unei conferinte de presa ca Moscova are dovezi privind "interferentele…

- Dupa ce Xenia Savciak a inaintat o cere catre Comisia Electorala Centrale de la Moscova ca președintele rus, Vladimir Putin sa fie exclus din cursa pentru alegerile prezidențiale, aceasta a primit un raspuns negativ.

- Oficialitațile ruse dispun de dovezi ale imixtiunii statelor occidentale in campania electorala pentru alegerile prezidențiale din Rusia, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova.

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, i-a sugerat premierului Bulgariei, Boiko Borisov, sa obțina cetațenia rusa ca sa voteze la alegerile prezidențiale din Rusia. Declarația a venit ca urmare a glumei lui Borisov despre alegerile prezidențiale din Rusia.…

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, acuza autoritatile de la Moscova ca ar elibera pasapoarte locuitorilor din regiunea transnistreana unde acestora li se indica locul nasterii in Republica Moldoveneasca Nistreana, dar nu in Republica Moldova.

- Rusia va trebui sa suporte ”consecintele” daca intervine in alegerile de la jumatate de mandat in Statele Unite, a avertizat secretarul de Stat american Rex Tillerson, in cursul unui turneu diplomatic in America Latina, relateaza AFP conform News.ro . Intr-un interviu acordat postului Fox News, Rex…

- Persoana de incredere a candidatului la postul de președinte al Rusiei Vladimir Putin urmeaza sa-i transmita acestuia legitimația care confirma inregistrarea lui in calitate de candidat la cea mai inalta funcție in stat.

- Președintele Vladimir Putin și-a inregistrat oficial candidatura la alegerile prezidențiale din 18 martie, a transmis, marți, Comisia Electorala Centrala din Rusia, citata de Xinhua Putin a anunțat, in luna decembrie, ca se va inscrie in cursa electorala și ca va candida independent. El a spus ca se…

- Transnistria se pregateste activ pentru viitoarele alegeri prezidentiale preconizate la 18 martie in Rusia, iar liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat ca principalul obiectiv al...

- Lituania acuza Rusia ca a amplasat in enclava Kaliningrad rachete capabile sa transporte ogive nucleare, in conditiile in care relatiile dintre Moscova si Occident se afla la un nivel minim dupa sfarsitul Razboiului Rece, scrie AFP.

- Cele mai multe secții de votare in strainatate pentru cetațenii ruși in cadrul alegerilor Președintelui Rusiei, stabilite pentru martie, vor fi deschise in Moldova, rezulta din hotarirea CEC a Rusiei. Vinerea trecuta a fost finalizata formarea secțiilor din strainatate pentru viitoarele alegeri, in…

- Directorul CIA Mike Pompeo a susținut, intr-un interviu acordat pentru BBC, ca se așteapta ca Rusia sa se implice in alegerile intermediare ce vor avea loc in SUA in acest an. Directorul CIA a precizat ca nu exista scaderi semnificative in tentativele Rusiei de a submina ordinea interna din SUA și din…

- Poliția rusa l-a reținut pe opozantul rus Alexei Navalnii la Moscova in timpul unei demonstrații organizate de acesta pentru a cere boicotarea alegerilor prezidențiale de pe 18 martie la care nu a fost admis. Pe intreg teritoriul Federației Ruse, de la Magadan la Kaliningrad, au loc acțiuni de proteste…

- Curtea Suprema din Rusia a respins apelul opozantului Aleksei Navalnii de a i se permite sa candideze la alegerile prezidentiale, a precizat vineri instanta. Autoritatile electorale din Rusia stabilisera anterior ca Navalnii nu poate candida la scrutinul din luna martie din cauza unei condamnari…

- Moscova nu intentioneaza sa invite observatori ai Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) la alegerile parlamentare din 2018, a anuntat joi Leonid Slutki, presedintele Comisiei pentru relatii internationale din Duma de Stat (camera inferioara rusa), relateaza agentia de presa oficiala rusa…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat ca adoptarea legii ce interzice transmisiunea programelor informativ-analitice din Rusia in Republica Moldova discrimineaza mass-media rusa. Potrivit ei, parlamentarii care au votat legea sunt rusofobi.

- In mai putin de 20 de ani, Vladimir Putin a reusit sa se identifice cu Rusia. Acesta a avut o ascensiune fulminanta, din functia de viceprimar al Sankt Petersburgului la cea de premier, apoi presedinte interimar si incepand cu anul 2000 presedinte ales al Federatiei Ruse. Pe 18 martie Vladimir Putin…

- Rusia a lansat o campanie sofisticata de influentare a scrutinului prezidential din Mexic, programat sa se desfasoare in iulie 2018, a declarat H.R.McMaster, consilier prezidential pentru Siguranta Nationala a SUA, potrivit unei inregistrari pe site-ul cotidianului mexican Reforma, relateaza Reuters.

- Fostul sef de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, a depus miercuri o plângere împotriva procurorului special Robert Mueller si a Ministerului Justitiei pentru depasirea mandatului lor în ancheta privind presupusa complicitate între Rusia si echipa candidatului republican,…

- Adjunctul Ministrului de Externe din Rusia avertzeaza ca Moscova urmeaza sa ia masuri militare in fața amenințarii create de prezența sistemelor antiracheta instalate de SUA in Romania și Polonia.

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina un al patrulea mandat in urma alegerilor prezidentiale din martie 2018, si-a depus miercuri, in fata camerelor tv, dosarul de cadindatura la Comisia Electorala Centrala, relateaza agentia AFP, citata de HotNews.ro. Asezat ...

- Președintele Igor Dodon i-a urat omologului sau rus Vladimir Putin „victorie” în alegerile prezidențiale din luna martie, 2018. Cei doi s-au întâlnit marți, la Moscova, cu prilejul unui summit informal al CSI, scrie europalibera.org Tot marți, candidatura lui…

- Comisia Electorala Centrala din Rusia a anuntat ca Aleksei Navalnîi, principalul opozant al lui Vladimir Putin, nu poate candida la alegerile prezidentiale, el având o condamnare penala neanulata. Aleksei Navalnîi însa respinge argumentul ca neconstitutional.…

- Comisia Electorala din Rusia a respins oficial candidatura lui Alexei Navalnii, considerat principalul opozant al lui Vladimir Putin, la alegerile prezidențiale din martie 2018, relateaza AP. Cu o zi in urma, acesta anunțase ca a strans numarul necesar de semnaturi. Comisia Electorala din Rusia a anunțat…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni…

- Doua comitete ale Senatului american, care investigheaza rolul Rusiei in cursa prezidențiala din SUA din 2016, au solicitat documente de la sediul central de campanie al candidatului ”verzilor” americani Jill Stein. Potrivit unor senatori, participarea lui Stein la alegerile prezidențiale ar fi putut…

- Administratia Donald Trump a acuzat, luni, Rusia de amestec in afacerile interne ale tarilor din intreaga lume, evitand insa sa acuze Moscova de imixtiune in scrutinul prezidential american din 2016, potrivit noii Strategii pentru siguranta nationala a SUA, informeaza agentia de stiri Reuters.