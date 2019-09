Modificare la Evaluarea Nationala pentru clasa a VIII-a: evaluarea transdiciplinara se amana Un senator PSD a depus in Parlament un proiect de lege care modifica legea Educatiei, in sensul ca Evaluarea Nationala va ramane la fel si nu va fi una transdisciplinara. "Procesul de predare - invatare - evaluare pentru acesti elevi s-a realizat fara o abordare transdisciplinara. Cadrele didactice nu au beneficiat de o formare in ceea ce priveste procesul de predare din perspectiva transdisciplinara. Programele scolare nu sunt adaptate acestei cerinte, nici manualele scolare. Ingrijorarea elevilor, a parintilor si a profesorilor cu privire la aceasta prevedere ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

