- Adunarea Generala a membrilor Asociatiei Timisoara 2021- Capitala Europeana a Culturii l-a cooptat pe actorul Ion Caramitru in Consiliul Director al Asociatiei, in calitate de personalitate publica din domeniul culturii, cu profil international.

In cadrul adunarii generale a membrilor Asociației Timișoara 2021- Capitala Europeana a Culturii din data de 15 aprilie 2019, au fost discutate și aprobate...

- Este un moment zero, de la care pornim si cea fost realizat deja ramane, iar ce se va face de acum incolo se va face ca totul sa fie si mai bine, a anuntat Horatiu Rada, presedintele Consiliului Director al Asociatiei Timisoara 2021 Capitala Europeana a Culturii. Impreuna cu reprezentantii…

Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii in parteneriat cu Centrul Cultural Plai și comunitatea creativa a orașului organizeaza, in perioada ...

- Asociația Timișoara 2021-Capitala Europeana a Culturii lanseaza un nou apel public pentru inscrierea la seminariile TMwork dedicate dezvoltarii de noi competențe pentru operatorii culturali, parte a programului POWER STATION. Atelierul TMwork #5: Productie (Art Production) va avea loc in perioada 28-29…

- In 25 februarie a avut loc Adunarea Generala a membrilor Asociației Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii și au fost analizate 122 de cereri de adeziune. In urma discuțiilor, prin votul membrilor prezenți, au fost votate și validate 46 de cereri de adeziune, din care: 9 dosare…

In cadrul Adunarii Generale a membrilor Asociației Timișoara 2021- Capitala Europeana a Culturii din data de 25 februarie 2019, au fost discutate și ...

- Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii a lansat concursul deschis pentru ocuparea a doua poziții din cadrul Consiliului Director: Reprezentant al sectorului cultural instituțional și Reprezentant al scenei culturale independente și al sectorului Industriilor Culturale și…