- Se lanseaza acuzații dure la adresa premierului Marcel Ciolacu dupa victoria Romaniei in procesul cu Roșia Montana. Presedintele USR, Catalin Drula, il acuza pe prim-ministrul Marcel Ciolacu de faptul ca a „manipulat bursa” prin declaratiile pe care le-a facut cu privire la procesul intentat de compania…

- Președintele USR, Catalin Drula, a anunțat, sambata, la Digi24, ca va sesiza „in orele urmatoare” autoritațile din Canada, acolo unde este listata compania Gabriel Resources, acuzand o „operațiune de manipulare” a burselor. „PSD-iștii au facut probabil bani. Ciolacu trebuie investigat de autoritațile…

- Presedintele USR, Catalin Drula, anunta ca partidul va sesiza DNA si autoritatile canadiene in cazul Roșia Montana "pentru manipularea bursei" de catre premierul Marcel Ciolacu, spunand ca exclusiv pe baza declarațiilor din Romania despre un posibil eșec al statului roman, actionarii au castigat mai…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a comentat, vineri seara, verdictul in procesul Rosia Montana, referindu-se la faptul ca, dupa 9 ani de procese, Romania obtine o decizie definitiva si executorie. „Romania castiga procesul privind Rosia Montana! Statul roman nu are de plata despagubiri de miliarde,…

- Instanta arbitrala internationala s-a pronuntat, vineri, in cazul Rosia Montana. Companiile Gabriel Resources Ltd. si Gabriel Resources (Jersey) solicitau despagubiri in valoare de minim 6,7 miliarde de dolari in dosarul deschis impotriva Romaniei, legat de proiectul minier aurifer de la Rosia Montana.…

- Guvernul a fost informat ca maine va fi dat verdictul final in cazul dosarului Roșia Montana, in care Romania va trebui sa plateasca despagubiri de miliarde de dolari.Intre un miliard și 6,7 miliarde de euro ar putea plati Romania drept despagubiri in cazul Roșia Montana , spune ministrul Finanțelor.…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat ca ICSID se va pronunța vineri, 8 martie, cu privire la procesul in care Gabriel Resources a dat in judecata Romania legat de proiectul Roșia Montana.

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat ca Romania ar putea fi obligata sa continue exploatarea de la Roșia Montana, in procesul pe care compania Gabriel Resources l-a intentat statului roman la tribunalul de arbitraj. "Poate, totuși, avem și surpriza unei decizii nemonetare", a spus Marcel…