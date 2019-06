Mirko Pigliacelli, portarul lui CSU Craiova, a stârnit interesul echipelor Parma și Cagliari Mirko Pigliacelli (25 de ani) a impresionat la Craiova in stagiunea recent incheiata, iar echipe cu nume din Serie A se intereseaza de el, dupa cum noteaza publicatiile din Italia. Parma si Cagliari sunt cele mai importante nume care l-au urmarit constant si par dispuse sa trimita oferte concrete, informeaza MEDIAFAX. Pana ca interesul sa se concretizeze, Pigliacelli a vorbit despre plecarea din Romania si nu pare foarte tentat. Se simte bine la Craiova si ar putea semna un cotract care sa il lege definitiv de olteni. ”Au fost, dar vom vedea. Sunt aici, sunt bine aici si as putea sa stau… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

