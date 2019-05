Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor va da votul final pe cele mai importante legi - Codul penal si Codul de procedura penala, afirma deputatul USR Stelian Ion, adaugand ca este cea mai grava situatie din ultimii doi ani din punct de vedere legislativ, motivand ca modificarile aduse Codurilor ii ajuta in mod substantial…

- Comisia lui Iordache a votat pentru amnistia VIP-urilor, de care vor beneficia toti infractorii care cer rejudecarea in completurile de 5 judecatori, pentru ca faptele mai vechi de 9 ani vor fi prescrise, declara prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan.Citește și: Calin Popescu Tariceanu a…

- CFR Cluj și FCSB se vor duela duminica in derby-ul play-off-ului, iar mijlocașul Mihai Pintilii, 34 de ani, forțeaza pentru a fi pe teren. Derby-ul CFR - FCSB va avea loc duminica, de la ora 21:00, pe TV DigiSport 1, TV Telekom Sport 1, Look Sport și liveTEXT pe GSP.RO. CFR Cluj e lider in Liga 1 și…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat marti, in debutul Reuniunii Coordonatorilor Nationali ai UE in domeniul Drogurilor, ca datele statistice privind consumul si infractionalitatea in domeniu...

- Cresterea puterii de piata a unui numar mic de companii din tarile bogate ar putea sa afecteze investitiile si pe muncitori, a apreciat miercuri Fondul Monetar International, intr-un context in care rolul crescut al unor giganti din domeniul tehnologiei precum Google a dat nastere la dezbateri cu privire…

- DNA critica unele dintre noile modificari la legislatia penala propuse de Ministerul Justitiei, precizand ca, daca ar intra in vigoare, acestea ar afecta in mod substantial activitatea de urmarire penala si implicit capacitatea de a trage la raspundere pe cei care au savarsit fapte penale. DNA mentioneaza…

- Societatea Dumbravița Investiții, care se ocupa cu colectarea deșeurilor vegetale de pe raza comunei, face un apel catre cetațeni: in sacii menajeri sa depoziteze numai deșeuri vegetale! Resturile rezultate din diverse lucrari (pietre, bucați de ciment sau de fier) provoaca pagube utilajului de tocat…