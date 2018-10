Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei Dinamo, Mircea Rednic, a comentat in termeni critici selectia facuta de Cosmin Contra pentru meciul cu Serbia, spunand in gluma ca dupa Gabriel Tamas mai trebuie adusi Ionut Lupescu si Dudu Georgescu.“A venit Tamas la nationala, mai trebuie sa vina Lupescu acum, Dudu Georgescu…

- Mircea Rednic a fost prezentat la Dinamo intr-o conferinta de presa organizata la Saftica. Pe langa declaratiile referitoare la clauze, contract si transferuri, antrenorul a vorbit si de Mihai Stoica si oferta primita de la Gigi Becali, intens mediatizata in ultimele zile

- Mircea Rednic (56 de ani) a lansat trei atacuri dure inca de la prima conferința de presa in calitate de antrenor al lui Dinamo. MM-Luțu 2 Primul luat in colimator a fost Mihai Stoica, pe care l-a numit "Luțu 2". "Puriul" i-a dat replica oficialului de la FCSB, dupa ce MM a spus ca Gnohere are mai multe…

- Mircea Rednic a fost prezentat astazi la Dinamo in cadrul unei conferințe de presa și da asigurari ca formația alb-roșie va participa in play-off. Antrenorul a semnat pe un an. "Imediat am acceptat oferta. Prefer sa fiu un antrenor fara demnitate sau fara onoare cum s-a scris și sa vin sa-mi ajut clubul…

- Jucatorul Bogdan Planic (26 de ani) a gresit la golul victoriei Chiajnei (1-0 cu FCSB, la Voluntari), marcat de Paul Batin, dar Gigi Becali l-a certat pe fundasul sarb, informeaza Mediafax. Becali spune ca Planic e suparat pentru ca oameni din staff-ul nationalei Serbiei au venit sa-l urmareasca…

- Daniel Pancu, atacantul Rapidului, i-a raspuns lui Gigi Becali dupa ce patronul FCSB a declarat ieri ca "mi-am indeplinit obiectivul, le-am distrus pe Dinamo și Rapid". "Gigi Becali n-are de ce sa-și aroge merite. Noi ne-am distrus singuri. Au fost probleme multe la Rapid, dar obiectivul nostru e sa…

- La o zi dupa ce FCSB a remizat cu Dinamo, 3-3 pe Arena Nationala, Gigi Becali a dezvaluit ca nu a oprit cautarile pentru linia ofensiva a vicecampioanei.In conditiile in care tratativele cu Cristian Lopez (27 de ani) nu au picat definitiv, finantatorul ros-albastrilor a anuntat, cu o saptamana…

- Mihai Stoica a fost reangajat la FCSB ca director sportiv, dupa ce a facut cariera ca manager general. Totusi, Gigi Becali l-a "turnat" ca negociaza pentru transferul lui Luka Zahovic: "Acum o jumatate de ora am vorbit cu MM și deja negociaza cu un atacant. Am incredere in MM pentru ca nu face greșeala…