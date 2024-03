Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo - UTA, meci contand pentru etapa a 30-a din campionatul Romaniei, este programat, vineri, 8 martie, de la ora 20:00, pe Stadionul Arcul de Triumf, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Dinamo și UTA se intalnesc vineri, ora 20:00, in ultima etapa a sezonului regular din Superliga. Mircea Rednic, antrenorul aradenilor, nu și-a uitat fosta echipa. El a prefațat meciul in cadrul unei conferințe de presa. Dinamo poate trece peste Voluntari in clasament, direct pe locurile de baraj, in…

- Steliano Filip (29 de ani) a fost prezent la partida dintre UTA Arad și Petrolul, care a avut loc ieri, 24 februarie, și a fost caștigata de aradeni cu 1-0, in etapa #27 din Superliga. Fostul jucator al lui Dinamo este liber de contract dupa desparțirea de Mezokovesd, formație care se afla in prima…

- La nici 48 de ore de la victoria cu FC Voluntari, 1-0, succes care i-a apropiat pe aradeni la un singur punct de play-off, antrenorul Mircea Rednic le-a provocat o sperietura jucatorilor și celor din club.„Puriul” s-a simțit rau in timpul antrenamentului din aceasta dimineața, a solicitat intervenția…

- Mircea Rednic, antrenorul de la UTA, a vorbit despre apariția lui Mircea Lucescu la antrenamentele lui Dinamo. Dupa victoria aradenilor cu Voluntari, 1-0, Rednic a fost intrebat la conferința daca Mircea Lucescu, fostul lui antrenor, va investi la Dinamo. „Puriul” nu crede in acest scenariu, despre…

- Mijlocașul francez Eddy Gnahore (30 de ani), unul dintre nou-veniții la Dinamo, a participat la conferința de presa premergatoare meciului de duminica seara, ora 20:00, cu Oțelul Galați. Partida va putea fi urmarita liveTEXT și cu comentariu AUDIO pe GSP.ro. Jucator cu 51 de meciuri in prima liga franceza…

- Valentin Badea a povestit la GSP Live ca Mircea Rednic l-a dorit la Dinamo, in 2006. Dupa ce au promovat cu Vaslui, iar in primul sezon de Liga 1 au evitat retrogradarea, Rednic și Vali Badea puteau colabora și la Dinamo. In vara anului 2006, „Puriul” a fost numit A1 in Ștefan cel Mare, l-a vrut pe…

- Catalin Carp (30 de ani) a evoluat in Romania la echipe precum CFR Cluj, FCSB, Farul și Dinamo, dar jucatorul va evolua din acest an intr-un campionat neașteptat. Mijlocașul a evoluat in acest sezon pentru UTA Arad, acolo unde a fost dorit de antrenorul Mircea Rednic, dar a plecat dupa jumatate de sezon.…