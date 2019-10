Miranda Kerr a devenit din nou mama, dupa ce a adus pe lume un baiețel. Acesta este cel de al doilea copil al modelului cu soțul ei, Evan Spiegel. Bebelușul, care a fost numit Myles, are doi frați mai mari, Hart, in varsta de un an, baiețelul Mirandei și a lui Evan și Flynn, in varsta de 8 ani, pe care modelul il are impreuna cu fostul soț, Orlando Bloom. Miranda a dat vestea cea mare pe Instagram, unde a postat și o paturica pe care era cucus numele noului membru al familiei. „Suntem extrem de incantați de sosirea lui Myles și le mulțumim tuturor pentru cuvintele și gandurile bune in aceasta…