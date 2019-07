Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre marile teme de dezbatere la nivelul evolutiilor relatiilor internationale globale se refera la perspectiva realegerii lui Donald Trump pentru al doilea mandat in luna noiembrie a anului 2020. Am trecut in revista atat sondajele de opinie de ultima ora, cat si evaluarile la zi ale tuturor…

- Barbatul care a șocat o țara intreaga dupa ce și-a injunghiat fosta soție și pe fratele acesteia, in timp ce erau Live pe Facebook, in timpul unei petreceri, a incercat sa se sinucida.

- Donald Trump a dezvaluit ca a anulat in ultimul moment atacuri aeriene progranate vizand instalatii in Iran, dupa ce apararea aeriana iraniana a distrus un avion american fara pilot (drona) de spionaj, de tip QR-4 Global Hawk care se afla, firma Teheranul, in sptatiul aerian iranian. "Daca Statele Unite…

- Presedintele american a strans 24,8 milioane de dolari in primele ore dupa ce si-a lansat oficial campania pentru realegere, depasind cu mult orice candidat din randul rivalilor din Partidul Democrat, relateaza DPA.

- Liderul PNL Ludovic Orban și-a anunțat colegii, marți, ca sunt șanse „minime” ca UDMR sa voteze moțiunea de cenzura, au relatat surse din partid pentru ȘTIRIPESURSE.RO.„Voturile sigure sunt de la PNL, USR și PMP. Se mai negociaza cu Pro Romania și UDMR. Cu UDMR sunt șanse minime, aproape de…

- Dupa ce o racheta trasa din zona milițiilor șiite a fost extrem de aproape sa loveasca ambasada americana din Bagdad, șeful Casei Albe, Donald Trump, a amenințat Iranul cu distrugerea. De cealalta parte,...

- Florian Walter, fost patron la U Cluj si fost actionar la Dinamo, se afla în stare grava la spital, dupa ce a suferit un atac cerebral. Florian Walter este si fost patron al firmei de salubritate Romprest.

CNAIR a publicat datele oficiale privind stadiul fizic al lucrarilor pe autostrada A10, loturile 1 și 2, la finalul lunii aprilie 2019.