Ministrul Transporturilor a rupt contractul cu executantul lucrărilor la centura ocolitoare a municipiului Tecuci Dupa ce a inspectat santierul de la Tecuci, ministrul Razvan Cuc s-a declarat total nemultumit de stadiul lucrarilor, putin peste 50%, si a rupt contractul cu executantul, anuntand ca va supraveghea si alta lucrare pe care asocierea de firme o are in tara, respectiv pe DN 5, unde, de asemenea, termenul de finalizare era anul 2017, dar inca se lucreaza. Lucrarea, cu o valoare 51,5 milioane de lei (fara TVA), a inceput in anul 2013 si avea ca termen de finalizare 2017, data pana la care ar fi trebuit sa se construiasca aproximativ 7 km de sosea, doua pasaje peste liniile CFR, 10 podete… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

