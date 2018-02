Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca sumele pe care teoretic statul ar trebui sa le ia ca impozit Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) vor ramane in cadrul bisericii pentru activitati cu caracter social, transmite Agerpres. “Nu vorbesc despre o impozitare ...

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca sumele pe care teoretic statul ar trebui sa le ia ca impozit Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) vor ramane in cadrul bisericii pentru activitati cu caracter social, informeaza...

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca sumele pe care teoretic statul ar trebui sa le ia ca impozit Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) vor ramane in cadrul bisericii pentru activitati cu caracter social.

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca sumele pe care teoretic statul ar trebui sa le ia ca impozit Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) vor ramane in cadrul bisericii pentru activitati cu caracter social. "Nu vorbesc despre o impozitare a Bisericii, doar in a sublinia…

- Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, a declarat ca nu recomanda oamenilor sa cumpere proiecte Start-Up Nation gata facute si castigate, ci sa elaboreze propriile planuri de afaceri care sa se plieze pe dorintele si potentialul lor, potrivit Agerpres. Intrebat daca va fi pastrata prevederea…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel București a clasat dosarul in care celebrul avocat Nasty Vladoiu, membru al Baroului București, a fost acuzat de evaziune fiscala. Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti au demarat cercetarile in urma cu doi ani, intr-un dosar de evaziune fiscala,…

- Judecatoarea Anamaria Tranca de la Curtea de Apel Bucuresti a recunoscut ca a dat like, a aprobat si a sustinut mesajele vulgare agresivitatea verbala de pe paginile de Facebook ale #rezistentilor indreptate impotriva politicienilor si partidelor aflate la guvernare. Acest lucru reiese dintr-o adresa…

- Cele mai mari sume le vor pierde directorii din Ministerul Afacerilor Externe, iar cei mai caștigați vor fi medicii primari și profesorii universitari, potrivit unor calcule realizate la nivelul ministerelor, pentru aplicarea de la 1 ianuarie a legii salarizarii. Cea mai mare scadere in cazul funcționarilor…

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, a reacționat fața de comunicatul DNA transmis exclusiv Sursa Zilei, in care anunța clasarea dosarului in care liberalul era cercetat in baza unui simplu denunț formulat de fostul primar din Jilava, Adrian Mladin. „In Romania a fost și inca este…

- Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, marti, excluderea din magistratura a procurorului Mircea Negulescu, supranumit “Portocala”. Negulescu e acuzat, printre altele, ca a luat legatura cu un suspect in mai multe dosare. Procurorul Mircea Negulescu urmeaza…

- Ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat, marți dimineața, ca pregatește o Ordonanța de Urgența care va anula depunerea Deciziei 600. Actul normativ va fi prezentat, miercuri, in prima ședința de guvern condusa de noul premier, Viorica Dancila. „Voi pregati o OUG pentru a anula depunerea Deciziei…

- Intrebat daca Patriarhul l-a convins sa renunte la impozitarea veniturilor Bisericii, Teodorovici a raspuns ca Prea Fericitul „ar putea sa spuna ce crede, eu ii spun ce stiu si aplic ce trebuie”. „Patriarhul se inspira din ceea ce spun eu. Sunt o sursa de inspiratie pentru Patriarh”, a adaugat ministrul…

- Ministerul Finantelor Publice ar putea activa un departament care se va ocupa cu analiza cheltuielilor institutiilor publice, a anuntat Eugen Teodorovici, ministrul propus pentru a prelua portofoliul Finantelor. “Din 2015 a fost infiintat un departament la MFP pe care as putea sa-l activez, care sa…

- Curtea Constitutionala a Spaniei a anuntat sambata ca a blocat investirea ca sef al executivului catalan a lui Carles Puigdemont, exilat in Belgia in timp ce face obiectul unei proceduri judiciare in Spania. “Curtea Constitutionala a decis in unanimitate sa suspende preventiv investirea lui Puigdemont,…

- Peste 100 de milioane de euro din bugetul Primariei Capitalei pe 2018 sunt destinate investitiilor in sanatate, iar domeniului infrastructura si siguranta rutiera ii sunt alocati peste 231 milioane de euro, informeaza Primaria Capitalei. In ceea ce priveste domeniul sanatatii, in 2018, Primaria Capitalei…

- Primarul orasului Piatra Neamt, Dragos Chitic, a inaugurat cu fast cateva toalete dintr-o unitate de invatamant, momentul incluzand si o taiere de panglica. Dupa ce imaginile au aparut in mediul online, edilul recunoaste ca nu a fost o idee inspirata, transmite corespondentul Mediafax. Conducerea Scolii…

- Viorel Stefan, fost presedinte al Asociatiei Armatorilor si Operatorilor Portuari Fluviali din Romania, revine in Guvern ca vicepremier. In 2017, a fost ministrul finantelor in Guvernul Grindeanu. Viorel Stefan s-a nascut pe 26 iulie 1954, in localitatea Mitoc, judetul Botosani. Este casatorit si are…

- PSD il propune pe Eugen Teodorovici pentru functia de ministru al Finantelor. Din funcția de presedinte al Comisiei de buget-finante din Senat, Teodorovici a contestat masurile cuprinse in Ordonanta 79/2017 care au generat „revolutia fiscala” de la 1 ianuarie 2018. Imediat dupa nominalizarea oficiala…

- Ministrul justititiei, Tudorel Toader, a precizat joi, pe contul sau de Facebook, ca returnarea cetatenilor romani detinuti in penitenciare din strainatate poate fi realizata cu garantii scrise, prin care se asigura detentia corespunzatoare la standardele europene. “Sunt mulți cei ce cred ca le știu…

- Direcția Naționala Anticorupție susține, in ordonanța prin care s-a dispus urmarirea penala a liderului PSD Neamț, Ionel Arsene, ca jurnalistul Dan Turturica, fost redactor-șef al ziarului „Romania libera”, in prezent redactor-șef digi24.ro, ar fi intermediat o șpaga de la Gheorghe Ștefan. Banii au…

- Comisia parlamentara speciala de ancheta pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor prezidentiale din 2009 a prezentat, marți, raportul final. Parlamentarii au ajuns la concluzia ca “amploarea acțiunilor unor instituții ale statului a fost de natura a schimba rezultatul votului”.…

- Traficul aerian se desfasoara normal pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti, unde se aterizeaza si se decoleaza in deplina siguranta, a anuntat Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), intr-un comunicat transmis duminica. “Nicio cursa nu este anulata si nu se inregistreaza intarzieri…

- Ionel Arsene – președinte al PSD Neamț și al Consiliului Județean Neamț – a fost reținut, joi, de procurorii DNA, intr-un dosar in care este acuzat ca ar fi primit mita cu cinci ani in urma. Arsene este acuzat de trafic de influența. Motivul: “proba-regina” a procurorilor este declarația unui martor…

- Statistica deplorabila a DNA continua și in anul curent, dupa ce 2017 a fost unul plin de dezastre in instanțele de judecata, care au desființat zeci de dosare și au achitat numeroși inculpați. Tribunalul Bucuresti a daramat toata construcția facuta de un procuror din secția condusa de Marius Bulancea…

- Marti, la ora 11.00, va avea loc sedinta Comitetului Executiv (CEx) al PSD care va decide cine va fi propus pentru functia de premier. Senatorul Claudiu Manda a precizat ca nu crede ca PSD va ajunge in Opozitie. „Sunt chestiuni interne, le-am rezolvat. Mihai Tudose si ceilalti colegi raman in echipa.…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, le transmite președintelui PSD și premierului un mesaj cu referire la disputa politica existenta intre cei doi. Gabriela Firea le spune celor doi, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facbook, ca trebuie sa inceteze aceasta disputa politica și, chiar daca au greșit…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a confirmat discutiile cu mai multe companii pentru statutul de sponsor de echipament, dupa despartirea de Adidas, intr-o postare pe contul sau de Facebook. ”Dragi prieteni, in ceea ce priveste noul partener tehnic, de imbracaminte, doresc…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri la Bacau ca spera ca Mihai Tudose sa ramana premier. El a raspuns astfel unei intrebari legate de declaratiile din ultimele 24 de ore ale unor lideri social democrati care spun ca in Comitetul Executiv al partidului trebuie sa se discute inlaturarea lui…

- Oamenii de afaceri privesc cu un optimism temperat și chiar cu unele semne de ingrijorare evoluția economica reala a economiei in acest an. Inflația, deprecierea leului și incertitudinile legate de cadrul fiscal sunt principalele semnale ridicate de mediul de business, in a opta ediție a barometrului…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a anuntat, marti, ca a transmis premierului solicitarea de a il demite pe seful Politiei Romane, chestorul Bogdan Despescu. Motivul: explicatiile lacunare privind modul in care a fost menținut in sistem politistul reținut pentru pedofilie. “Am transmis premierului…

- Fostul primar al Constanței Radu Mazare ar putea fi extradat oricand și nu va primi azi politic in Madagascar, a precizat consulul onorific al Madagascarului in Romania, Serge Rameau, pentru Antena 3. Potrivit diplomatului, in Madagascar nu exista noțiunea de azil politic. “Nu a venit la noi ca sa ceara…

- Primaria Sectorului 2 continua sa plateasca serviciile unei firme patronate de oamenii fostului primar Neculai Onțanu, unii dintre ei, foști membri ai UNPR, acum absorbit de PMP. Administrația Domeniului Public Sector 2 a atribuit, in luna decembrie a anului trecut, doua contracte pentru servicii de…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a anunțat ca șterge o serie de datorii aflate la sold la finalul anului 2017. Astfel, toate datoriile mai mici de 40 de lei, pe care contribuabilii erau obligați sa le achite ANAF, vor fi eliminate din data de 7 ianuarie 2018 și nu vor mai figura in evidențele…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri, dupa prima ședința a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din acest an, ca a luat o decizie in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in baza controlului efectuat de Inspectia Judiciara, pe care urmeaza sa o formalizeze in…

- Ministrul sanatatii, Florian Bodog, a fost audiat in calitate de martor, joi seara, la DIICOT, in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidare, informeaza Agerpres. Initial, primarul municipiului Cluj Napoca, Emil Boc, si ministrul Sanatatii, Florian Bodog, au fost citati joi dimineata…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat vineri ca a venit la sedinta Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), desi in aceasta perioada isi delegase atributiile unui secretar de stat, pentru ca alegerea conducerii acestui for este un moment important. Intrebat de ce si-a scurtat vacanta,…

- Directorii firmelor din Romania se asteapta la o scadere a activitatii in constructii, la o stagnare in industria prelucratoare, la cresteri usoare in comertul cu amanuntul si servicii in perioada decembrie-februarie si la un avans al preturilor in toate domeniile, potrivit datelor publicate joi de…

- Un ofițer SRI a accidentat mortal, luni seara, o persoana, in localitatea ilfoveana Tancabesti, in timp ce se deplasa dinspre Ploiești spre București. Potrivit reprezentanților IPJ Ilfov, ofițerul avea alcoolemie de 0,43 ml/l alcool pur in aerul expirat. „Ieri dupa-amiaza, in jurul orelor 18,00, pe…

- Poliția Capitalei este in alerta din cauza unui nou incident la metrou. Polițiștii cer sprijinul populației pentru a gasi o femeie care amenința calatorii. “Poliția Capitalei intervine in toate statiile de metrou pentru protejarea persoanelor aflate in aceste locatii si pentru identificarea unei femei…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat, joi, ca este in derulare o ancheta interna ca urmare a crimei de la metrou. Ministrul a cerut prezentarea cronologica a procedurilor. “Am cerut sa mi se prezinte situatia interventiei si derularea procedurii specifice asa cum s-a derulat. Am solicitat…

- Grupul KMG International are ca obiectiv, in urmatorii 4 ani, atingerea unei cote de piața de 25% in Romania și de 12% in Bulgaria, a declarat prim-vicepresedintele operațional Catalin Dumitru. Compania a facut publice o serie de date despre business-ul din regiune, cu ocazia aniversarii a 15 ani de…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat miercuri, dupa intalnirea avuta cu mai mulți ambasadori, ca o prima concluzie este aceea ca nu se contesta libertatea de legiferare și necesitatea modificarii legilor justiției, in acord cu exigențele constituționale. Ministrul dat asigurari ca nu a existat…

- Casa Regala a Romaniei a anunțat, miercuri, programul funeraliilor pentru Regele Mihai I, care vor incepe pe 13 decembrie, cand sicriul cu trupul Majestații Sale va fi adus in țara. Astfe, potrivit unui comunicat al Casei Regale, miercuri, 13 decembrie, la ora 11, sicriul cu corpul neinsuflețit al Majestații…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI), Serviciul de Informatii Externe (SIE) si Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) vor avea in 2018 un buget total („credite bugetare”) de 2,92 miliarde de lei, potrivit proiectului Legii bugetului de stat pe anul viitor postat pe site-ul Finantelor. Ca ordonatori…

- Persoanele fizice și juridice, beneficiare ale serviciilor publice, nu vor mai putea fi obligate sa ofere instituțiilor publice date și informații care exista deja in sistemul public. Prevederea legislativa ar trebui sa intre in vigoare incepand cu 30 decembrie 2018, conform unei inițiative a 41 de…

- Jandarmeria Romana a publicat, miercuri, pe pagina de Facebook, imagini din timpul protestului de duminica seara, aratand ca mai multi participanti la marș au agresat caii institutiei. “……care ati inteles sa va exprimati libertatea de expresie lovind cu pumnii un animal sau folosind argumente in ochii…

- Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) urmeaza sa discute marți raportul Inspecției Judiciare privind controlul efectuat al Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Potrivit ordinii de zi publicata pe pagina de internet a CSM, Secția pentru procurori…

- Palamentul European a cerut marți instituirea la nivelul UE a unor reguli pentru a proteja mai bine consumatorii impotriva escrocheriilor și a identifica și opri mai repede comercianții falși. Deputații au revizuit regulamentul privind cooperarea pentru protecția consumatorilor (CPC), cu 591 de voturi…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a facut, luni, intr-o conferința de presa organizata la Palatul Parlamentului, primele declarații publice dupa ce procurorii l-au anunțat ca este urmarit penal in dosarul “Teldrum”. Principalele declarații ale lui Liviu Dragnea: „Astazi, am fost la DNA sa-mi iau in primire…

- UPDATE Aproape 1.000 de protestatari au inlaturat gardurile instalate de Jandarmerie in Piața Victoriei și au plecat, pe Bulevardul Kiseleff – care a fost inchis traficului rutier -, in marș, spre sediul PSD. Protestatarii s-au imbrancit cu jandarmii, care nu voiau sa-i lase sa plece spre sediul PSD,…