Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a reacționat dur, vineri seara, in cazul fetiței de opt ani din Mehedinți, tarata pe jos de un procuror pentru a fi trimisa familiei adoptive din SUA. "Dupa atitudinea corecta și fireasca a CSM de zilele trecute in cazul pedofilului, ma aștept la o reacție asemanatoare și in cazul fetiței