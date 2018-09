Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul vizitei oficiale in Statele Unite ale Americii, ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut o serie de intrevederi cu reprezentanti ai companiilor Bell Helicopter, Boeing, Raytheon si Lockeed Martin, la sediile lor din Washington D.C.Oficialul roman a fost insotit de catre secretarul…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, aflat intr-o vizita de lucru in Statele Unite ale Americii, a anuntat, marti, ca a avut ocazia sa discute cu mai multi oficiali americani despre cooperarea in...

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor , efectueaza o vizita oficiala in Statele Unite ale Americii in perioada 24-28 septembrie, in cadrul careia va avea o intalnire oficiala la Pentagon, cu omologul american, secretarul apararii James Mattis, anunța MApN, citat de Mediafax.

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, efectueaza o vizita oficiala in Statele Unite ale Americii in perioada 24-28 septembrie, in cadrul careia va avea o intalnire oficiala la Pentagon, cu omologul american, secretarul apararii James Mattis, anunța MApN, citat de Mediafax.Ministrul Fifor…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, efectueaza o vizita oficiala in Statele Unite ale Americii in perioada 24-28 septembrie, in cadrul careia va avea o intalnire oficiala la Pentagon, cu omologul american, secretarul apararii James Mattis, anunta MApN.

- In perioada 24-28 septembrie, ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, efectueaza o vizita oficiala in Statele Unite ale Americii, in cadrul careia va avea o intalnire oficiala la Pentagon, cu omologul american, secretarul apararii James Mattis. Ministrul Fifor este insoțit, in ...

- Romania este si ramane un partener de nadejde pentru Statele Unite ale Americii, a declarat marti ministrul Apararii, Mihai Fifor, precizand ca evenimentele de la 11 septembrie 2001 din SUA au reusit ''sa ne determine sa fim mai puternici, mai solidari, sa aratam ca impreuna putem sa fim…

- Ministrul apararii, Mihai Fifor, a scris, duminica dimineața, pe contul sau de Facebook, ca, deși au fost și voci critice și acuzații incendiare, PSD ramane „nu doar cel mai puternic, ci si cel mai democratic partid din Romania, in care diferențele de opinie sunt respectate si ascultate, iar deciziile…