Stiri pe aceeasi tema

- De la iesirea pe piata a primelor tomate obtinute prin Program, inspectorii fitosanitari ai Autoritatii Nationale Fitosanitare au prelevat probe pe care le-au transmis pentru analize la cele doua laboratoare acreditate. Astfel, pana la data de 17 mai 2019 au fost prelevate 54 de probe din…

- Primele roșii produse de fermierii care beneficiaza de subvenții de la stat sunt excelente, releva un control facut de Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin Autoritatea Naționala Fitosanitara. In aceasta perioada se efectueaza controale in piețe și la locul de producție (sere și solarii)…

- Judetul Olt este si in acest an pe primul loc la numarul de fermieri inscrisi in programul „Tomata“, cu peste 5.000, primele rosii ajungand din solariile oltenilor in marile piete din tara. Oltenii mananca, in schimb, rosii din Turcia, Spania si Italia.

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, in comuna Colibasi din judetul Giurgiu, ca sprijinul din programul pentru producatorii autohtoni de tomate trebuie sa fie dublat pentru ca acestia sa isi faca sere incalzite si sa fie rosii romanesti in piata pe tot parcursul…

- Programul de sprijin pentru tomate, aflat in al treilea an de implementare, a inregistrat pentru ciclul I de productie 15.337 de cereri de inscriere in program, dintr-un total de 18.500 de fermieri interesati, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) intr-un comunicat remis marti…

- Cat de sanatoase sunt rosiile de pe piata interna, fie ca sunt produse in fermele romanesti sau aduse din afara? Sunt rosiile de la noi chiar atat de curate, cum afirma anumiti lideri politici si dupa cum cred multi romani? Mari bazine legumicole sunt in jud. Olt, Teleorman, Giurgiu, Galati, Iasi. Castigatorii…

- Numarul de proiecte depuse pe submasurile dedicate promovarii produselor traditionale romanesti se ridica la 160, din care au fost selectate 82, in valoare totala de 7,8 milioane de euro, fiind contractate 68 de proiecte, in cuantum total de 6,4 milioane de euro, informeaza, joi, Ministerul Agriculturii…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor și Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor continua controalele privind utilizarea grasimilor hidrogenate in locul produselor exclusiv pe baza de lapte.Acțiunile…