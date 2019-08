Mika Lauhde, Huawei: Ne concentram atentia pe SUA si Europa. In Romania discutam cu Guvernul pentru implementarea 5G

Stiri pe aceeasi tema

- Mika Ilari Lauhde este vicepresedinte al diviziei Cyber Security & Privacy, Global Public Affairs, din cadrul Huawei Technologies si, aflat in vizita in Romania, a tinut o scurta prezentare despre securitatea cibernetica in epoca 5G.

- Guvernul discuta în ședința de joi proiectul privind prima rectificare bugetara din acest an, a anunțat premierul Viorica Dancila. Aceasta a spus ca este o rectificare pozitiva și ca va fi asigurate sumele pentru plata salariilor și a pensiilor marite."Discutam în sedinta de…

- Polonia spera intr-o "Europa a compromisului" ce va deschide un "nou capitol" in atingerea unei pozitii comune in domenii precum comertul si energia, a declarat prim-ministrul Mateusz Morawiecki joi, inainte de discutiile cu presedinta aleasa a Comisiei Europene Ursula von der Leyen, transmite Agerpres.…

- Ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu, a afirmat, astazi, la Timișoara, in cadrul unei conferințe de presa, ca Romania trebuie sa aiba o rata de absorbție a fondurilor europene de 36% pana la sfarșitul anului, ceea ce in cifre inseamna peste doua miliarde de euro. „Guvernul aproba la inceput…

- Activele totale ale Cargo sunt evaluate la aproximativ 900 milioane de euro, iar Carrefour, care detine 32% din firma, a anuntat ca va obtine aproximativ 290 milioane de euro in urma tranzactiei, din care aproximativ 80% va fi numerar, iar 20% actiuni ale Argan.Tranzactia, care ar urma…

- 'In China este o situatie specifica, avem o cota de piata redusa si inregistram pierderi. Cand am preluat functia, am vazut ca marimea reprezinta o problema. In alte tari nu avem aceeasi configuratie', a declarat Bompard, pentru postul de televiziune BFM. Acesta a adaugat: 'Ne concentram pe bataliile…

- Autoritatea Federala din domeniul Transporturilor din Germania (KBA) a cerut Daimler sa recheme in service inca 60.000 de masini Mercedes-Benz GLK 220 CDI fabricate in perioada 2012 – 2015, deoarece aveau instalate dispozitive capabile sa reduca emisiile in cadrul testelor de laborator, a anuntat publicatia…

- Patronatele companiilor de taxi pregatesc o opoziție vehementa, in contextul in care Guvernul a publicat proiectul ordonanței privind reglementarea activitații de ridesharing. Asta a susține Catalin Codreanu, presedintele Coalitiei pentru Economia Digitala, care reprezinta companiile din ridesharing…