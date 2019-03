Turismul romanesc, gaura de 100.000 de posturi

Deficitul fortei de munca in industria ospitalitatii este de 20%, raportat la cei 500.000 de oameni care sunt deja angajati in acest domeniu, in mod direct sau indirect, a avertizat Calin Ile, presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania (FIHR). “Industria turismului a alunecat spre alte solutii… [citeste mai departe]