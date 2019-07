Se pare ca Sorina, fetita de opt ani din Baia de Arama, s-a obisnuit cu gandul va avea o familie noua si ca va pleca in Statele Unite Ale Americii, la New York. La o luna distanta de la executarea ordinului judecatoresc aplicat intr-un mod nu tocmai adecvat, starea de spirit a Sorinei pare una foarte buna, radianta, optimista, dupa cum se vede in filmuletul postat recent de mama sa, pe internet.