- Irina Begu, 33 de ani, numarul 128 WTA saptamana aceasta, s-a impus in primul tur al turneului WTA 1000 de la Madrid, 6-4, 7-6 (0) in fața adolescentei cehe Linda Fruhvirtova, 18 ani, 146 WTA, reușind intaia ei victorie pe un tablou WTA de la Wimbledon 2023 incoace. ...

- Irina Begu s-a calificat in turul secund al turneului WTA 1.000 de la Madrid, in timp ce Jaqueline Cristian a reusit sa acceada pe tabloul principal al competiției din capitala Spaniei. Begu (33 ani, 128 WTA) a invins-o in primul tur pe cehoaica Linda Fruhvirtova (18 ani, 146 WTA) cu 6-4, 7-6, dupa…

- Jaqueline Cristian a invins-o pe americanca McCartney Kessler cu 7-6 (7/5), 6-4, luni, in prima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA 1.000 de la Madrid. Cristian (25 ani, 73 WTA) s-a impus dupa o ora si 46 de minute, la primul sau duel cu Kessler (24 ani, 119 WTA).…

- Pentru Simona Halep (32 de ani, 1146 WTA) urmeaza cateva saptamani complicate, gandul ei fiind o posibila prezența la Roland Garros. Revenita pe teren dupa scandalul de dopaj, Simona Halep a primit deja trei wildcard-uri: la Miami, unde a fost eliminata in turul 1, la Oeiras, la care nu s-a mai dus,…

- Echipa nationala a Spaniei a incheiat la egalitate marti seara, pe teren propriu, scor 3-3, cu echipa nationala a Braziliei, intr-un meci amical disputat la Madrid, informeaza news.ro. Pe stadionul Santiago Bernabeu, gazdele au deschis scorul dintr-un penalti obtinut de Yamal si transformat de Rodri.…

- O intalnire surpriza și plina de emoții a avut loc astazi in capitala Spaniei, la Madrid, unde Florin Andreicuț, decanul Baroului Maramureș, a avut parte de o reintalnire neașteptata cu finuțul sau, Alex, și cu o echipa de fotbal de juniori din Chicago, formata in majoritate din copii romani. Florin…

- Galeria IVAN din Bucuresti si ZINA Gallery din Cluj Napoca vor fi prezente, in perioada 6-10 martie, la Targul International de Arta Contemporana ARCO Madrid, in „Programul general”, respectiv sectiunea „Opening”, cu sprijinul ICR Madrid, potrivit news.ro. ARCO Madrid, unul dintre principalele targuri…

- Junioarele de la Potaissa Turda au participat la Cupa „Unirii” de la Aiud, competiție amicala organizata de clubul Junior Aiud. Pe langa echipa gazda și Potaissa Turda, la turneu a mai participat CME Alba Iulia. „Azi (n.r. ieri) am participat la CUPA Unirii handbal junioare 3, in organizarea clubului…