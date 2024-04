Stiri pe aceeasi tema

- Irina Begu va evolua in turul al doilea al turneului de categorie WTA 1000 de la Madrid impotriva jucatoarei Madison Keys, favorita 18. Tot joi va juca și Sorana Cirstea cu Alexandra Eala. De asemenea, pe teren iși va face apariția și Rafael Nadal.

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat in runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.679.965 de euro, miercuri, dupa ce a invins-o pe poloneza Magdalena Frech, cu 7-5, 6-2.

- Ajunsa pe tabloul principal din calificari, Jaqueline Cristian a trecut cu bine de runda inaugurala a turneului „WTA 1000” de la Madrid. Romanca a obținut victoria in fața polonezei Magdalena Frech (51 WTA), scor 7-5, 6-2. Jucatoarea din Polonia a inceput perfect meciul și a condus cu 5-1, ratand doua…

- Ajunsa pe tabloul principal din calificari, Jaqueline Cristian a trecut cu bine de runda inaugurala a turneului „WTA 1000” de la Madrid, dupa victoria in fața polonezei Magdalena Frech (51 WTA), scor 7-5, 6-2.

- Irina Begu a debutat cu o victorie la turneul de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.679.965 de euro. Romanca a bifat un succes important, in primul rand pentru moralul ei, care o avanseaza in faza urmatoare a competiției din capitala Spaniei. Irina Begu (33 ani, 128 WTA) a invins-o in primul tur…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a debutat cu o victorie la turneul WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.679.965 de euro, in timp ce Jaqueline Cristian a reusit sa acceada pe tabloul principal.

- Caroline Wozniacki și Anhelina Kalinina s-au intalnit la doua turnee consecutive, iar meciul din turul secund de la Charleston (turneu de categorie WTA 500) s-a terminat tot cu victoria sportivei din Ucraina.

- Jaqueline Cristian (25 ani, 83 WTA) s-a impus dupa doua ore Sursa articolului: Tenis: Jaqueline Cristian a invins-o pe Madison Keys in turul al doilea la Charleston (WTA) Credit autor: Realitatea De Mures. Source