- Mexicul a decis trimiterea a 6.000 de membri ai Garzii Naționale la granița de sud, cu Guatemala, pentru a diminua fluxul de migranți care se îndreapta spre Statele Unite, a transmis joi Marcelo Ebrard, ministrul mexican de Externe, relateaza Mediafax, citând Reuters. „Am explicat…

- Fortele de securitate mexicane au retinut miercuri 420 de migranti, blocand avansarea unei caravane de circa 1.200 de migranti fara documente de calatorie care intrasera pe teritoriul tarii venind din Guatemala, cu intentia de a ajunge in Statele Unite, relateaza AFP. Interventia fortelor…

- Președintele american Donald Trump a reiterat miercuri amenințarile privind închiderea parțiala a frontierei dintre Statele Unite și Mexic și a transmis ca ia în considerare trimiterea mai multor „soldați înarmați”, relateaza Mediafax citând Reuters. „O caravana…

- "Soldati mexicani au amenintat recent cu armele lor soldati ai Garzii noastre Nationale, probabil intr-o tactica de diversiune pentru traficantii de droguri de la frontiera (...). Trimitem imediat soldati inarmati la frontiera", a notat Trump pe contul sau de Twiter.El a acuzat Mexicul…

- ''Cubanezii au inceput sa soseasca luni in numar de aproximativ 260 de persoane, marti s-au inregistrat 252 de persoane, miercuri 350 si joi au fost inregistrati 130 de migranti cubanezi. Un alt grup asteapta sa fie inregistrat'', a declarat Enrique Valenzuela, coordonator al unui organism care ii…

- "Cu o atitudine agresiva, ei au fortat poarta de la granita si au intrat in tara", a precizat intr-un comunicat Institutul National al Migratiei (INM).Incepand din 13 octombrie 2018, data plecarii primei caravane cu circa 2.000 de persoane, alte trei convoaie similare de migranti au plecat…

- "Daca ele nu fac asta sau daca nu ajungem la un acord cu Congresul, frontiera va fi inchisa, este 100% sigur", a declarat de la Casa Alba seful statului american. Inchiderea va fi poate numai "pe sectiuni intinse ale frontierei", si nu pe toata lungimea sa, a precizat el, inainte de a promite un…

- 'Am spalat masini si farfurii, am fost nevoit sa fac asta', a declarat ministrul Securitatii Publice, Alfonso Durazo, in cadrul unei intalniri cu oameni de afaceri, potrivit editiei de luni a ziarului La Jornada. Cea mai inalta oficialitate din domeniul securitatii din Mexic a recunoscut astfel ca…