Odata cu lansarea noului single, „Lately”, Metronomy iși asuma sarcina de a ne asigura buna-dispoziție in acest weekend și de a ne invoca starea de vacanța permanenta. De la albumul din 2016, „Summer 08″, piesa „Lately” reprezinta primul material lansat de grupul muzical al lui Joe Mount. Fara indoiala, „Lately” este unul dintre cele mai prietenoase, inovatoare, pline de viața și antrenante piese lansate in ultima perioada. Un aspect inedit al acestui material il constituie modul in care linia melodica se poziționeaza in antiteza cu versurile. Videoclipul ce insoțește piesa il gasește pentru prima…