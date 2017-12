Stiri pe aceeasi tema

- Cererea pentru unitatile hard disk si pentru aplicatiile electrochimice a facut ca ruteniu (n.r. – un element chimic) sa atinga cel mai inalt pret din ultimii sapte ani, de 190 de dolari uncia, potrivit Bloomberg, citat de Zf.ro. „Suntem pe ...

- Fostul prim-ministru al Ucrainei, Arseni Iațeniuk, a fost reținut la cererea autoritatilor judiciare din Rusia. Incidentul a avut loc in seara zilei de 23 decembrie, in timpul controlului pașapoartelor la aeroportul din Geneva, a declarat pe Facebook purtatoarea sa de cuvant Olga Lappo. „Arseni Iațeniuk,…

- Cotatia monedei virtuale bitcoin a scazut semnificativ vineri pe pietele din Asia, apropiindu-se de 13.000 de dolari, un declin de 30% comparativ cu cotatia record de aproape 20.000 de dolari inregistrata la inceputul saptaminii. In jurul orei 12:50 la Tokyo (03:50 GMT), moneda bitcoin se tranzactiona…

- Platforma video online YouTube a incheiat intelegeri pe termen lung cu companiile Sony Music Entertainment si Universal Music Group in vederea lansarii unui serviciu muzical pe baza de abonament, informeaza Bloomberg.

- La data de 5 decembrie pe rolul Judecatoriei Constanta Sectia Civila a fost inregistrat dosarul cu numar 33.254 212 2017 avand ca obiect acordare personalitate juridica.Petent in cauza este Asociatia Baricada Lex Honor 2017.Cateva zile mai tarziu, pe 8 decembrie Completul CAF2 a luat in dezbatere solicitarea,…

- Clopotele catedralelor, manastirilor si bisericilor din intreaga tara vor bate, conform anunțului Patriarhiei Romane, de doua ori , sambata, dupa cum urmeaza: La orele 12:30, la inceputul slujbei de prohodire (inmormantare) din interiorul Catedralei Patriarhale și la orele 18:30, la inceputul ceremoniei…

- „Piata nu va avea de suferit din cauza unui deficit de capital, ci de lipsa unor oferte atractive, in special pe segmentul de birouri, unde deficitul este semnificativ.” Potrivit expertilor din industrie, piata germana a investitiilor pen­tru sectorul imobiliar comer­cial se indreapta…

- Arabia Saudita va autoriza deschiderea salilor de cinema de la inceputul anului 2018, punand astfel capat unei interdicții aflate in vigoare de peste 35 de ani impotriva acestor locuri de divertisment, a anunțat luni Ministerul Culturii din aceasta țara, citat de AFP. Autoritațile…

- "Românii au inundat strazile pentru a protest fata de cele mai recente reforme ale justitiei", titreaza agentia Bloomberg. "Peste 15.000 de oameni au înfruntat vremea rece - inclusiv aproximativ 10.000 în capitala - pentru a cere demisiile liderului social-democrat…

- Bitcoin a depasit pentru prima oara nivelul de 16.000 de dolari pe unitate, iar cererea uriasa a dus la blocarea uneia dintre cele mai mari platforme de tranzactionare, cu doar câteva zile înainte de începerea tranzactiilor cu contracte futures pentru moneda virtuala în Statele…

- Intr-un moment in care Rezerva Federala americana si alte mari banci centrale se pregatesc sa puna capat programelor de relaxare cantitativa, Banca Centrala a Ungariei (NBH) intentioneaza sa demareze un astfel de program, informeaza Bloomberg.

- Iata traducerea articolului de pe Reuters: Protestatarii romani s-au ciocnit cu jandarmii sambata, cand au oprit angajații primariei de la construirea unui targ de Craciun in piața care a devenit locul obișnuit al demonstrațiilor anticorupție din București. Piața Victoriei a fost locul…

- Apple proiecteaza cipuri proprii pentru managementul energiei și bateriei, care vor fi folosite pe viitoarea generație de iPhone, scrie publicația nipona Nikkei. In urma articolului, acțiunile Dialog Semiconductor, furnizorul actual al Apple pentru asemenea cipuri, au scazut cu 20% pe bursa. Dialog…

- Cel mai nou model Dacia Duster, ce tocmai a fost lansat în Germania si în România, a ajuns si în patrimoniul Jandarmeriei Române. Jandarmii au fost "dotati" cu cu modele Dacia Duster pe senile.

- Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua prima sa vizita oficiala in China 'la inceputul anului viitor', a anuntat vineri, la Beijing, ministrul sau al afacerilor externe Jean-Yves Le Drian, informeaza AFP. Le Drian, aflat pana duminica in vizita oficiala in capitala chineza, a facut acest…

- Familia care controleaza compania italiana de constructii Astaldi SpA cauta sa obtina fonduri suplimentare de cel putin 70 de milioane de euro (83 de milioane de dolari) pentru a-si mentine participatia in urma planificatei vanzari de actiuni de anul viitor, au declarat, pentru Bloomberg, surse care…

- In timp ce politicienii britanici se lupta sa ajunga in 2018 la un acord care va reduce ingrijorarile mediului de afaceri cu privire la Brexit, pentru unele industrii acest acord va veni prea tarziu. Potrivit unor surse din mediul bancar citate de Bloomberg, in absenta unor modificari spectaculoase,…

- Potrivit unui sondaj anual efectuat de Federatia Fermierilor Americani, un curcan de dimensiuni medii va costa cu circa 1,6- mai putin decat anul trecut, iar intregul meniu de Thanksgiving va fi cel mai ieftin dupa 2013. Cererea de carne de curcan s-a dublat fata de anii "80, pe masura ce americanii…

- In timp ce politicienii britanici se lupta sa ajunga in 2018 la un acord care va reduce ingrijorarile mediului de afaceri cu privire la Brexit, pentru unele industrii acest acord va veni prea tarziu, informeaza Bloomberg. Potrivit unor surse din mediul bancar citate de Bloomberg, în…

- Negocierile pentru formarea unui nou guvern de coalitie in Germania au esuat dupa ce Partidul Democratilor Liberi (FDP, centru-dreapta) s-a retras de la discutii, iar acest lucru ar putea duce la organizarea de alegeri anticipate, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa. Euro a scazut cu 0,3%, ajungand…

- Presedintele executiv al Partidului Unitatii Nationale, Anatol Salaru, este de parere ca referendumul esuat de duminica, 19 noiembrie, prin care nu s-a reusit revocarea din functie a primarului Dorin Chirtoaca, este „inceputul caderii lui Igor Dodon.

- Valoarea Bitcoin a crescut cu aproape 10% in Zimbabwe dupa ce armata a intrat in forta si a preluat puterea in stat, anunta platforma de schimb Golix, potrivit Bloomberg. Pretul cryptomonedei in statul sud-african a ajuns la 13.500 de dolari, aproape dublu fata de valoarea la care se tranzactioneaza…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 294 milioane de euro in primele noua luni ale anului, datoria externa pe termen lung insumand 68,965 miliarde euro, in scadere cu 1% fata de 31 decembrie 2016, informeaza BNR. Datoria externa pe termen scurt a inregistrat, la 30 septembrie 2017, nivelul…

- Un studiu realizat de Market Watch arata o comparatie intre cele mai mari patru bule create din 1990 pana in prezent, subliniind ca niciuna, nici macare bula tehnologica nu a avut atat de mult avant ca Bitcoin. In primele 600 de zile de la tranzactionare, bula a crescut cu peste 2000%, in…

- Cel mai mare retailer online din China, Alibaba Group Holding Ltd, a inregistrat vanzari record de peste zece miliarde de yuani (1,51 miliarde de dolari), in primele trei minute ale Zilei Celibatarilor, sarbatorita in China la 11 noiembrie, transmit Bloomberg si Reuters.

- Zaharul european ajunge in locuri surprinzatoare, scrie Bloomberg. Productia europeana atrage cumparatori din locuri indepartate, cum ar fi Haiti, candva un cultivator important de trestie de zahar in Caraibe, ti Sierra-Leone din Africa. Cererea in crestere este o veste buna pentru producatori ca Suedzucker,…

- In saptamana 4-11 noiembrie, Foresta Suceava va disputa trei meciuri oficiale de campionat in Liga a II-a. Cele trei partide sunt foarte importante in tentativa de revenire deasupra liniei retrogradabile pentru suceveni. Inceputul saptamanii aglomerate a fost unul de bun augur, elevii antrenorului Florentin…

- Drama pentru o mama greu incercata de viata din satul Dorobantu. A luat drumul strainatatii ca sa poata castiga banii necesari cresterii celor trei fete din care una grav bolnava. In absenta ei, un individ fara scrupule a patruns in locuinta si a furat, chiar de sub ochii ingroziti ai fiicei mai mici,…

- Cererea pentru spatii de birouri si inchirieri de locuinte de lux in Frankfurt a urcat la un nivel record, capitala financiara a Germaniei fiind una dintre favorite la atragerea firmelor financiare din Londra, in urma iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, sustine grupul de lobby Frankfurt Main…

- Ritmul de creștere al economiei zonei euro a incetinit la 0,6% in trimestrul trei din acest an, comparativ cu precedentele trei luni, dupa un avans de 0,7% in trimestrul doi din 2017, dar peste estimarile analiștilor, de 0,5%, arata datele preliminare publicate marți de Oficiul european de statistica…

- Inceputul saptamanii aduce noi informatii despre starea vremii din intervalul urmator. Specialistii au actualizat avertizarile valabile pentru ziua in curs si au emis si un al doilea mesaj, prin care anunta ca, pana marti la pranz, va fi vant puternic in unele zone montane inalte. In prima faza, va…

- Majorarea preturilor in sectorul imobiliar din China a alimentat o crestere a numarului de miliardari din Asia, care pentru prima data in istorie ii depasesc, ca numar, pe omologii lor din America, arata un raport publicat joi de banca elvetiana UBS AG si firma de consultanta PricewaterhouseCoopers,…

- Patinoarul din Parcul Sarbatorilor de Iarna, de la Alba Iulia, va fi deschis la inceputul lunii decembrie. Primaria a demarat procedura de achizitie. Primaria Alba Iulia a lansat invitația de participare la procedura de atribuire a contractului de achizitie servicii de inchiriere patinoar artificial…

- Un barbat de 21 de ani care conducea o mașina fara permis s-a rasturnat in timp ce era urmarit de polițiști. In autoturism au fost gasite mai multe plicuri cu materie vegetala care va fi expertizata, potrivit Politiei Capitalei.

- Timpul se scurge si nu exista inca niciun acord referitor la circulatia libera a medicamentelor intre Marea Britanie si restul Uniunii Europene, potrivit Bloomberg. O multime de probleme, printre care consilierea cu privire la transferul produselor si la testarea lor in regiune, inca nu…

- Din Suedia pana in China, din Marea Britanie pana in Australia si Canada, din unele dintre cele mai mari sau mai dezvoltate economii ale lumii vin semne rau preves­titoare pentru piata imobiliara. Spargerea unei bule imobiliare in SUA a degenerat in criza financiara mondiala din 2008. In…

- Poziția vine la doar cateva zile dupa ce Administrația Donald Trump deja reacționase la criticile Fondului fața de planul fiscal al SUA.Cea mai importanta țara membra a Fondului Monetar Internațional, SUA, susține ca este nevoie de o regandire de ansamblu a acestei instituții, ca și a Bancii…

- Cei trei miniștri demisionari și-au anunțat intenția referitoare la acest gest inca de la inceputul reuniunii CExN al PSD, dar au fost rugați de colegii de partid sa nu faca acest lucru, a declarat joi seara senatorul PSD Claudiu Manda, lider al Organizației județene Dolj. "Au fost…

- Fermierii-persoane fizice, firme si alti proprietari de terenuri mai au timp sa depuna cereri pentru obtine fonduri nerambursabile de maximum 7 milioane de euro, pentru lucrari multianuale de impadurire a pamanturilor, a anuntat marti Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), care a…

- Viticultorii francezi vor inregistra in acest an cea mai mica producție din ultimii 60 de ani, dupa ce gerul din primavara a afectat viile din regiunea Bordeaux iar furtunile din vara au afectat strugurii din regiunea Champagne, informeaza Bloomberg. Potrivit estimarilor publicate vineri…

- Samir Lingurar, fratele lui Nicolae Guta, a murit la inceputul anului 2013 din cauza unei boli cumplite. Familia i-a facut o inmormantare cu fast, iar acesta a fost doar inceputul. Ceea ce au creat apoi in cimitir ii uimeste pe toti cei care merg acolo.

- Monarch Airlines, una dintre cele mai mari companii aeriene independente din Marea Britanie, a depus cererea pentru insolventa, anuland deja 300.000 de zboruri rezervate de clienti fara ca acestea sa mai poata fi reprogramate si lasand 110.000 de turisti blocati in strainatate, scrie Bloomberg, citat…

- Conducerea Senatului a decis sa includa pe ordinea de zi a plenului de marti avizul Comisiei juridice cu privire la cererea DNA privind inceperea urmaririi penale a ministrului pentru Relatia cu Parlamentul, Viorel Ilie, intr-un dosar privind organizarea unui concurs pentru angajarea de functionari…

- Georgeta Dulgheru este singura femeie din Romania care detine un permis de exploatare a aurului aluvionar, acordat de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM). Geologul din Muntii Apuseni le poate astfel arata turistilor cum gaseau stramosii nostri metalul pretios, in albiile raului. Sursa:…

- CHIȘINAU, 2 oct — Sputnik. Avertizarea cod galben de înghețuri emisa de catre Serviciul Hidrometeorologic de Stat la sfârșitul saptamânii trecute, a mai fost valabila și în dimineața zilei de luni. Astfel, izolat, la suprafața solului au fost înregistrate…

- Marile banci de investiții cu sedii europene la Londra iși accelereaza planurile de creare a unor noi huburi de tranzacționare in Europa, in vederea pregatirii Brexitului, in pofida angajamentului Marii Britanii de a asigura o perioada de tranziție de doi ani dupa martie 2019, au declarat pentru…

- Cererea autoritaților americane de a se inregistra ca „agent strain” este o decizie politica care ar putea duce la suspendarea funcționarii canalului tv Russia Today (RT) in SUA, a declarat Margarita Simonian, redactorul sef al televiziunii. Simonian și-a exprimat increderea ca Rusia va aplica „masuri…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins definitiv cererea prin care Mohammad Munaf solicita revizuirea condamnarii sale la 10 ani inchisoare pentru terorism in dosarul rapirii jurnalistilor romani in Irak.