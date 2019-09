Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Angela Merkel si premierul britanic Boris Johnson au acuzat luni Iranul ca este responsabil de atacul din 14 septembrie asupra instalatiilor petroliere saudite si i-au cerut "sa se abtina de la orice noua provocare", informeaza AFP si Reuters.…

- Premierul britanic Boris Johnson a atras atentia luni ca sunt sanse mici sa se obtina progrese in privinta Brexit-ului la discutiile pe care le va avea in marja Adunarii Generale a ONU de la New York, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Johnson, care a promis ca va scoate Marea Britanie din…

- Presedintele inca in exercitiu al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, se declara convins ca Brexit-ul va avea loc, reiterand ca daca Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana fara acord, atunci va exista o noua granita intre Irlanda de Nord si Irlanda, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. "Sunt…

- Guvernul britanic nu a facut Bruxellesului niciun fel de noi propuneri privind Brexitul, a declarat joi presedintele Parlamentului European, David Sassoli, relateaza dpa si Reuters.Uniunea Europeana este pregatita sa amane data Brexitului din nou daca Marea Britanie va furniza un motiv…

- Cu 293 de voturi pentru, cu mult sub pragul de doua treimi necesar pentru a declansa alegeri generale, deputatii au respins pentru a doua oara in cinci zile propunerea lui Boris Johnson, care dorea ca alegatorii sa fie chemati la urne pe 15 octombrie. Inaintea votului, seful guvernului a afirmat…

- Regina Elizabeth a II-a a promulgat luni legea care-l obliga pe Boris Johnson sa ceara Uniunii Europene (UE) o amanare cu trei luni a Brexitului - pana la sfarsitul lui ianuarie 2020 -, in cazul in care nu se ajunge la un acod cu Bruxellesul pana la 31 octombrie, relateaza Reuters. Acest…

- Vicepresedintele american Mike Pence s-a folosit de vizita intreprinsa marti in Irlanda pentru a cere Uniunii Europene sa negocieze 'cu buna-credinta' cu prim-ministrul britanic Boris Johnson pentru un acord de Brexit care sa respecte suveranitatea Regatului Unit, transmite Reuters. 'Statele…

- Premierul britanic Boris Johnson a avertizat Uniunea Europeana, sambata, ca trebuie sa renunte la solutia de rezerva privind Irlanda de Nord din acordul Brexitului. In caz contrar, Marea Britanie va iesi din UE fara un acord, a precizat Johnson, conform Reuters.