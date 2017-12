Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Mihai Tudose este invitatul jurnalistei Maria Toader, sâmbata, de la 10.00 la emsiiunea Income Magazine. La final de an, șeful Guvernului vorbește despre cum vor salariile și pensiilor românilor anul viitor, ce taxe dispar în 2018, ce promisiuni electorale nu vor putea…

- PSD va organiza un miting, sambata sau duminica viitoare, in Bucuresti si in toate orasele tarii, a anuntat secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, la finalul unei intalniri intre Liviu Dragnea si unii dintre liderii organizatiilor judetene. "S-a stabilit sa facem un miting,…

- UPDATE, ora 20.30. Aproximativ 500 de oameni protesteaza la aceasta ora in Piata Victoriei, din Capitala, fata de actuala guvernare, cerand demisia sefilor celor doua Camere parlamentare si retragerea legilor Justitiei. Protestatarii flutura steagurile Uniunii Europene si SUA si striga „Unitate”…

- "Cred ca daca poti, daca ai parghii, daca cei care te voteaza ti-ar da posibilitatea sa faci ceva pentru tara, e bine sa faci ceva care sa ramana, indiferent de consecintele personale. Sunt din pacate unii care confunda parteneriatele cu slugarnicia", a declarat Liviu Dragnea, la Romania TV.…

- „Ministrul Justiției nu are nicio implicare in acest proces, este specialist care a coordonat pana la un anumit punct proiectul ( legile justiției - n.red.). In mesajul Departamentului de stat nu a fost regasit Guvernul - din cate știu eu - deci nu comentez”, a afirmat premierul, explicand ca Tudorel…

- Despre marile batalii de la Maraști, Marașești și Oituz din anul 1917, istoriografia romaneasca a proiectat in mentalul colectiv de la noi imaginea unor victorii caracterizate, cel mai adesea, prin folosirea unor termeni precum: jertfe, eroism, victorie, miracol etc. Și nu e nimic rau sau greșit in…

- Relația dintre România și SUA pare sa fi ajuns într-un punct critic, în urma dorinței PSD și ALDE de a modifica legile justiției. Departamentul de Stat al SUA a cerut Parlamentului României sa respinga legile justiției care ”slabesc statul de drept si pun…

- Departamentul de Stat al SUA, ingrijorat de propunerile discutate in Parlament pe tema justitiei Statele Unite exprima "preocupare" in legatura cu modificarile propuse de Comisia parlamentara speciala, avertizand ca masurile risca sa afecteze actiunile de combatere a coruptiei si independenta…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, luni, ca nu va putea merge la receptia de la Cotroceni de Ziua Nationala, dar ca va fi prezent la parada de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf.Citeste si: S-a activat PLANUL ROSU in Maramures. Mai multe VICTIME dupa ce un autocar s-a ciocnit cu un camion -…

- O noua serie de proteste au loc duminica seara in mai multe orașe din țara, numarul participanților fiind, in cele mai multe cazuri, de cateva zeci sau sute. In unele orașe, numarul manifestanților a depașit 1.000 (Brașov, Craiova sau Iași), iar la Sibiu, conform unor surse, coloana care a marșaluit…

- Anul trecut, Calin Popescu Tariceanu, Liviu Dragnea și Gabriela Firea au asistat la parada militara din public, dupa ce presedintele a decis sa nu invite la parada de 1 Decembrie, si nici la receptia oficiala gazduita la Palatul Cotroceni, politicieni cu probleme in justitie. Gabriela Firea a fost invitata…

- A fi antreprenor in Romania e a naibii de complicat. Pe de-o parte, nu poți sa dormi nopțile de frica toanelor celor care au pixul in mana. Oare ce-or mai inventa daca n-au de unde sa mai acopere pomenile de la buget? Oare ce-au mai anunțat la TV, cu vocea gatuita de emoție, oameni care pretind ca ințeleg…

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca in Romania nu exista stat paralel, iar cei care au venit cu aceasta formulare au probleme cu Justitia. Mesajul sefului statului a fost transmis, marti, de Madalina Dobrovolschi, purtatorul sau de cuvant, ca raspuns la intrebarile jurnalistilor legate…

- Dobrovolschi, aluzie la dosarul lui Dragnea: In Romania nu exista un stat paralel. Purtatorul de cuvant al presedintelui Romaniei, Madalina Dobrovolschi, a declarat, marti, ca aceasta este o formulare folosita de persoane care au probleme cu justitia. Dobrovolschi a subliniat și faptul ca beneficiarul…

- Liderul PSD Liviu Dragnea, acuzat de DNA de constituire de grup infractional organizat, abuz in serviciu si frauda cu fonduri europene in dosarul Teldrum, cu un prejudiciu estimat la 27 de milioane de euro, a declarat, la RTV, ca toti liderii PSD au dosare penale facute de „statul paralel“. Dragnea…

- “Mesajul public lansat de dumneavoastra in numele Guvernului Romaniei conform caruia mediul de afaceri este cel care genereaza lipsa de fonduri la buget pentru scoli, infrastructura sau servicii medicale este unul profund fals si daunator societatii romanesti. Negresit si in mediul privat (ca si…

- Fostul premier Sorin Grindeanu i-a dat, marți, un sfat premierului Mihai Tudose: Sa comunice mai mult pe masurile fiscale pe care vrea sa le implementeze, pentru ca, spune el, deocamdata se aude doar vocea celor care contesta aceste masuri. Sorin Grindeanu a facut declarațiile la Parlament, dupa ce…

- Intrebat, la Palatul Parlamentului, daca Tudose s-a opus luni pachetului fiscal și i-a comunicat ca nu mai vrea sa il promoveze, Dragnea a raspuns: "Nu". Liviu Dragnea a refuzat sa raspunda la orice alta intrebare legata de coaliția de guvernare și de masurile fiscale pe care urmeaza sa le…

- Premierul Tudose a avenit, marți, la Parlament, impreuna cu liderul PSD Liviu Dragnea, dupa ce au participat la o intalnire cu primarii de municipii. Șeful Executivului a anunțat ca trecerea contribuțiilor la angajat va fi adoptata miercuri prin Ordonanța de Urgența, așa cum era stabilit inițial. Intrebat…

- Sedinta a coalitiei PSD-ALDE pe masurile fiscale (surse). Tariceanu: Guvernul trebuie sa decida ce trebuie sa faca Potrivit unor surse politice, liderii coalitiei PSD-ALDE se reunesc, luni, la Vila Lac 1, in contextul masurilor fiscale anuntate de Executiv. Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu,…

- Nina sunt și ma bucur tare mult sa ne reauzim. Ți-am pregatit un super articol pentru azi. Nu știu tu cum ești, dar mie mi s-a intamplat de cateva ori in viața sa spun cate unui prieten: ”Hai ca, uite, pot sa ajut acest om. Vad ca ii face bine sa petreaca timp cu mine și poate pot sa il influențez in…

- Primul si cel mai de impact efect asupra scenei politice pe care l-a avut incendiul din clubul Colectiv a fost demisia Guvernului in functie la acea data. Marti, 3 noiembrie 2015, a patra zi de la tragedia din clubul bucurestean si dupa trei zile de doliu national, zeci de mii de oameni au iesit…

- Premierul Mihai Tudose: Romania, un pol de stabilitate in regiune Premierul Mihai Tudose foto: Arhiva La 100 de ani de la victoriile înregistrate de Armata Româna în luptele de la Marasesti, Marasti si Oituz, tara noastra reprezinta un pol de stabilitate în regiune, iar Armata…

- Premierul Mihai Tudose, vicepremierul Marcel Ciolacu si Liviu Dragnea s-au întâlnit, marti, la ora 12.00, la Camera Deputaților, potrivit Stiripesurse., Întâlnirea dintre cei trei are loc cu doar doua ore înainte de CSAT, la care trebuie sa participe…

- "Ne vom intalni in coaliție luni și vom lua o decizie care va cuprinde mai multe proiecte de legi, in care sa decidem daca le vom iniția in Parlament sau vor pleca prin procedura guvernamentala: legile justiției, parteneriatul public-privat, fondul suveran de dezvoltare. Luni vom avea aceasta decizie",…

- Potrivit unor surse politice, trei ministri nu au renuntat la demisiile pe care s-au aratat dispusi sa le depuna. Este vorba despre Rovana Plumb, Sevil Shhaideh si Razvan Cuc. Potrivit surselor politice, in sedinta de vineri se vor discuta inlocuitorii pentru cele patru portofolii. …

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, partidul care sustine guvernarea, a anuntat ca nu renunta la ministrul Viorel Ilie pentru care DNA a cerut urmarirea penala. Premierul Mihai Tudose, a declarat acum doua zile ca exista in Guvern ministrii cu probleme de imagine pe care ar vrea…

- Analistul politic a declarat ca președintele a transmis clar ca il susține pe Mihai Tudose in conflictul cu Liviu Dragnea. Totodata, Bogdan Chirieac a subliniat colaborarea dintre Tudose și Iohannis precizand ca ”nu este un lucru rau” ci o normalitate in statele occidentale. ”Președintele…

- In campania electorala, PSD promitea cresteri salariale consistente pentru medici specialisti si rezidenti, pe langa umflarea inconstienta a pensiilor si “investitii minune” - acestea din urma, bineinteles, nu se intampla. Mai rau, medicii nu doar ca nu vor primi mai multi bani, dar raman…

- Relatia lui Mihai Tudose cu Liviu Dragnea a inceput sa scartaie. Premierul spune ca nu are ce sa ii reproseze liderului PSD, insa relatia lor nu este intr-un "moment fericit" in acest moment. 0 0 0 0 0 0 "Nu as putea spune ca suntem intr-un moment fericit al relatiei dintre…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a spus, despre criza din PSD, ca premierul Tudose a transmis un mesaj clar, mergând la președinte, și anume ca el nu se supune șefului partidului, pentru ca nu este ”lacheul” lui. ”Într-o criza interna din PSD, domnul Tudose,…

- Premierul Mihai Tudose si presedintele PSD Liviu Dragnea se vor intalni la ora 13.30 la sediul partidului din Kiseleff penntru a discuta, „barbateste“, despre remanierea ministrilor cu probleme penale. Surse din PSD au declarat pentru „Adevarul“ ca la discutie vor mai lua parte cativa lideri apropiati…

- Potrivit unor surse din interiorul ALDE citate de Mediafax, liderii partidului nu vor accepta remanierea lui Viorel Ilie, vicepresedinte ALDE si ministru pentru Relatia cu Parlamentul, amenintand chiar cu retragerea sprijinului parlamentar pentru Executivul condus de Mihai Tudose. "Daca Mihai…

- Mihai Tudose a mers la Cotroceni in contextul in care social-democratii intra in sedinta , de la ora 13.30 pentru a discuta despre intentia premierului de a remania mai multi ministri. Surse politice citate de Romania TV au declarat ca ALDE ameninta cu iesirea de la guvernare, daca ministrul Viorel…

- Premierul Mihai Tudose a vorbit, luni seara, despre posibila sa demisie din fruntea Guvernului, dar și despre relația sa cu actualul lider al PSD, Liviu Dragnea.„Am spus-o într-un cerc de patru persoane ca îmi dau demisia, daca lucrurile stau așa de rau și guvernul s-a…

- Bate vânt de remaniere în Guvernul Tudose. Mai multi ministri sunt pe picior de plecare dupa ce un sondaj de opinie a aratat o prabusire a încrederii românilor în executiv. Ministrul Dezvoltarii si mâna dreapta a lui Liviu Dragnea în Guvern, Sevil…

- Ieșirea lui Mihai Tudose de la Antena 3, in care a recunoscut ca relația cu Liviu Dragnea este una din ce in ce mai proasta, dar și faptul ca va propune remanieri la nivelul Guvernului, este doar explozia in spațiul public a unor tensiuni care mocnesc de mult in interiorul PSD. Citește și:…

- "La data de 1 octombrie este marcata Ziua luptei impotriva cancerului de san. Cu aceasta ocazie, la fel ca anul trecut, Palatul Cotroceni va fi iluminat duminica, incepand cu ora 20:00, in culoarea roz. Scopul este acela de constientizare si sensibilizare asupra importantei preventiei si depistarii…